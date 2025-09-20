Ο Άρης συνεχίζει χωρίς «γρατζουνιά» στην «εποχή Μανόλο Χιμένεθ» και ο Ισπανός κατάφερε κάτι, που δεν μπόρεσε σε καμία του θητεία στην ΑΕΚ.

Ο Άρης συνεχίζει με νίκες στην «εποχή Μανόλο Χιμένεθ». Οι «κίτρινοι», μετά τα «τρίποντα» απέναντι σε Ατρόμητο (13/09, 1-2) και Παναιτωλικό (17/09, 0-1) έκαναν το 3/3, όσο έχουν τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο τους.

Μπορεί να δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Κηφισιά (20/09, 0-1), αλλά ο Γκάμπριελ Μισεχούι, με γκολ στο 87’ «χάρισε» τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Μάλιστα, αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη για τους Θεσσαλονικείς! Την ίδια ώρα, ο Μανόλο Χιμένεθ, μπόρεσε να κάνει το 3/3 στα πρώτα του ματς στον Άρη. Κάτι, που δεν μπόρεσε ποτέ σε καμία του θητεία στην ΑΕΚ!

Κι όμως, ό,τι δεν μπόρεσε στην ΑΕΚ το έκανε στον Άρη

Η πρώτη φορά, που ο Ισπανός τεχνικός ήρθε στα μέρη μας ήταν το 2010. Τότε, αν και μπήκε με το… δεξί στη νέα του «περιπέτεια» κόντρα στον Άρη, στο δεύτερο του ματς με την «Ένωση» έχασε από την Άντερλεχτ.

Στη 2η του θητεία έφτασε μία… ανάσα από το 3/3. Ωστόσο, μετά από δύο νίκες, απέναντι σε Λεβαδειακό και Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ έμεινε στη «λευκή ισοπαλία απέναντι στη Ξάνθη.

Στην επόμενη «αποστολή» του στους «κιτρινόμαυρους» έφτασε ξανά πολύ κοντά σε τρεις συνεχόμενες νίκες.

Παρ’ όλα αυτά, αν και κέρδισε τους Ατρόμητο και ΟΦΗ έχασε από τον Ολυμπιακό, στα πρώτα του ματς της 3ης του θητείας.

Την τελευταία φορά, που ο Μανόλο Χιμένεθ ανέλαβε την ΑΕΚ το σερί «χάλασε» από νωρίς.

Στην πρώτη του αναμέτρηση, της σεζόν 2020-21 έχασε με 3-0 στο Γ. Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό.

Κάπως έτσι, «πέταξε» και την τελευταία του για το 3/3 σε όλες του τις θητείες στον πάγκο της «Ένωσης». Όμως, ό,τι δεν μπόρεσε στην ΑΕΚ, το έκανε στην εκκίνησή του στον Άρη!

