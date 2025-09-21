Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε «προειδοποιήσει», οι παίκτες της ΑΕΚ δεν «άκουσαν» και την… πάτησαν στην έδρα της ΑΕΛ (21/09, 1-1).

Το «απόλυτο» της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League τελείωσε στην έδρα της ΑΕΛ (21/09, 1-1).

Η «Ένωση», μετά το 3/3 στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, «σκόνταψε» και πλέον θα περιμένει το ντέρμπι «αιωνίων».

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το προβάδισμα στο 55ο λεπτό με τον Πέτρο Μάνταλο. Ωστόσο, ο Σοφιάν Τσάκλα στο 75’ έφερε την ισοφάριση για τους Λαρισαίους.

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει το «τρίποντο». «Πέταξε» πολλές ευκαιρίες και δεν «καθάρισε» το ματς από πιο νωρίς, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς είχε «προειδοποιήσει».

Κι όμως, ο Σέρβος τεχνικός παραμονές της αναμέτρησης είχε δηλώσει στην COSMOTE TV, πως αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα «τελειώνεις» από νωρίς.

Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες του δεν «άκουσαν» και η ΑΕΚ είχε την πρώτη της «απώλεια» για φέτος στη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Φυσικά, όταν δεν δέχεσαι γκολ και διατηρείς ανέπαφη την εστία σου, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και εγγύηση καλούς αποτελέσματος. Κάτι που είναι το πιο σημαντικό. Αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που ολοκληρώσαμε τα τελευταία δύο παιχνίδια. Γιατί, φυσιολογικά, θα πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα παιχνίδια νωρίτερα, με το λιγότερο ένα γκολ ακόμη. Από την άλλη πλευρά, μου άρεσε που δεν δεχθήκαμε γκολ. Οπότε, θα ήταν καλό να συνεχίσουμε έτσι, αν αυτό είναι δυνατόν. Φυσικά, ξέρω ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα, κάποια στιγμή θα δεχθούμε γκολ, κάποια στιγμή ίσως χάσουμε κάποια ματς. Όμως, όχι ακόμη».