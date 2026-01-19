Ο Δημήτρης Χατσίδης είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών στον ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής, που στη Θεσσαλονίκη είχαν δείξει το πόσο πιστεύουν σε εκείνον, με απλές κινήσεις.

Ο ΠΑΟΚ εκτός από το «τρίποντο» απέναντι στον ΟΦΗ (18/01, 3-0), πανηγυρίζει για ακόμα έναν λόγο. Ναι μεν, αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της Stoiximan Super League, όμως, υπάρχει κι άλλο ένα «κέρδος».

Αυτό αφορά την εμφάνιση του Δημήτρη Χατσίδη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πήρε την ευκαιρία του και «έλαμψε»! Είχε δύο ασίστ και συμμετοχή σε όλα τα τέρματα της ομάδας του.

Εκτός αυτού, η συνολική του παρουσία ήταν εξαιρετική, που στο τέλος έφερε και την αποθέωση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Για έναν ποδοσφαιριστή, που έχουν δείξει το πόσο πιστεύουν σε εκείνον από το καλοκαίρι. Το πώς; Με τρεις απλές κινήσεις.

ΠΑΟΚ & Λουτσέσκου, πώς έδειξαν ότι πιστεύουν στον Χατσίδη

O Δημήτρης Χατσίδης είναι στον «Δικέφαλο του Βορρά» από πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι ήρθε μία «διπλή ανταμοιβή», μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το πώς; Υπέγραψε νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2028, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον κάλεσε να ακολουθήσει όλη την αποστολή στην προετοιμασία!

Πήρε χρόνο συμμετοχής, ο Ρουμάνος τεχνικός είχε θετικές εντυπώσεις και μάλιστα τον έβαλε και σε ματς που «έκαιγαν»!

Ας μην ξεχνάμε, πως ήταν ο ποδοσφαιριστής, που είχε βάλει το… λιθαράκι του, ώστε να έρθει το γκολ του Μαντί Καμαρά, απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (14/08/2025, 0-1 παρ.)!

Κι όμως, είχε μπει ως αλλαγή στα προκριματικά του Europa League, έβγαλε ενέργεια και ήταν «υπεύθυνος», για να έρθει η στιγμή του συμπαίκτη του! Ένα γκολ, που «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν.

Νέο συμβόλαιο, προετοιμασία με την πρώτη ομάδα και χρόνος συμμετοχής σε ματς που «καίνε» από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τρεις μικρές πράξεις, που σίγουρα δείχνουν πως ο «Δικέφαλος του Βορρά», πιστεύει πάρα πολύ στον νεαρό εξτρέμ.

Ακόμα, και αν υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα, που είχε μικρό χρόνο συμμετοχής.