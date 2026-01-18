Ακόμα και με λίγο χρόνο συμμετοχής ο Δημήτρης Χατσίδης έχει καταφέρει να «κερδίσει» τον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Ο ΠΑΟΚ -έστω και προσωρινά- είναι στην κορυφή της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς, με ένα «μαγικό» πρώτο ημίχρονο μπόρεσαν να κερδίσουν τον ΟΦΗ (18/01, 3-0) και «κλείδωσαν» τη νίκη, στη 17η αγωνιστική.

Σε ένα ματς, που «έλαμψε» και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Δημήτρης Χατσίδης ξεκίνησε βασικός και έκανε φανταστικά πράγματα.

Συμμετείχε και στα τρία τέρματα της ομάδας του, δίνοντας δύο ασίστ και έχοντας μία πολύ καλή παρουσία.

Μπορεί, από την αρχή της σεζόν να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, άρπαξε την ευκαιρία από τα «μαλλιά» κόντρα στους Κρητικούς!

Έτσι και αλλιώς, ο 19χρονος εξτρέμ έχει «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου! Γεγονός, που φάνηκε μέσα και από μερικά λόγια του Ρουμάνου τεχνικού.

Η εμπιστοσύνη του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου στον Χατσίδη

Στην προετοιμασία, ο Δημήτρης Χατσίδς ήταν ένα από τα πρόσωπα, που χρησιμοποιήθηκαν πολύ από τον προπονητή του.

Έχοντας αφήσει και πολύ θετική εντύπωση. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς πριν λίγους μήνες υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ!

Μάλιστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στα πρώτα ματς της σεζόν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής και ως βασικός!

Ωστόσο, πώς φτάσαμε στην ευκαιρία του με τον ΟΦΗ (18/01, 3-0), μετά από ένα μεγάλο διάστημα με λίγα λεπτά συμμετοχής;

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε στις δηλώσεις του στην κάμερα των καναλιών Novasports πως όποτε τον είχε χρησιμοποιήσει είχε πάρει πράγματα από εκείνον!

Την ίδια ώρα, υπογράμισε πως στο ματς με τον Ολυμπιακό (14/01, 0-2) γνώριζε πως όταν τον βάλει στον αγωνιστικό χώρο θα τα δώσει όλα!

Προφανώς και μιλάμε για δηλώσεις που δείχνουν το πόσο πολύ είχε «κερδίσει» τον προπονητή του, ακόμα και με τον μικρό χρόνο συμμετοχής του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Όποτε μπαίνει στο παιχνίδι μας δίνει πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι θα μπει και θα παλέψει. Σήμερα έπρεπε να είναι πιο συμμετοχικός και το έκανε φανταστικά και στο δημιουργικό κομμάτι και στην άμυνα. Όσο πας προς το τέλος μειώνονται και οι δυνάμεις, αλλά τον κράτησα όσο το δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο λόγω και των προβλημάτων που είχαμε».