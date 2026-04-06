Ο Ολυμπιακός ζει ακριβώς το ίδιο «έργο» στις ήττες του στο Γ. Καραϊσκάκης, αφού όλες έχουν έρθει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League έφεραν τον Ολυμπιακό σε δύσκολη θέση.

Πλέον, οι Πειραιώτες «τρέχουν», αφού έμειναν στο -5 από την ΑΕΚ και θα πρέπει να ανατρέψουν την κατάσταση, αν θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

H AEK έβαλε «φρένο» στον Ολυμπιακό, για να συνεχίσει ένα απίθανο σερί της (video) Μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε το «πάνω χέρι» στα τελευταία ματς με την ΑΕΚ, αλλά η «Ένωση» τού έβαλε «στοπ», για να συνεχίσει το σερί της!

Η «Ένωση» κατάφερε να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» από το Γ. Καραϊσκάκης (05/04, 0-1), χάρη στο τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Σε ένα ματς που οι «ερυθρόλευκοι» ήταν λες και έζησαν μία «επανάληψη» των τελευταίων τους ηττών εντός έδρας για τις εγχώριες διοργανώσεις. Ο λόγος; Ότι όλες έχουν ακριβώς το ίδιο «μοτίβο»!

Ο Ολυμπιακός ζει το ίδιο έργο σε «επανάληψη»

Η πρώτη ομάδα που κατάφερε τη φετινή σεζόν να κερδίσει στο «σπίτι» του Ολυμπιακού ήταν ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς, με μία εξαιρετική εμφάνιση, είχαν πάρει το «διπλό», αλλά και την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ωστόσο, για να τα καταφέρουν χρειάστηκαν και ένα πολύ γρήγορο γκολ. Τότε, ήταν ο Ανέστης Μύθου που στο 7ο λεπτό είχε κάνει το 0-1, για να έρθει το 0-2 στο 15′ με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ.

Ο ΠΑΟΚ γύρισε τον Μεντιλίμπαρ 676 μέρες πίσω και θύμισε… Παναθηναϊκό Απόλυτος κυρίαρχος στο Γ. Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ, απέτρεψε στον Ολυμπιακό την back-to-back κατάκτηση του Κυπέλλου και επανέφερε προ διετίας μνήμες.

Δύο πολύ γρήγορα τέρματα που «βραχυκύκλωσαν» τον Ολυμπιακό που δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Κάτι παρόμοιο έγινε και απέναντι στον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1) για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» είχαν πάρει προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό, χάρη σε τέρμα του Βισέντε Ταμπόρδα. Και πάλι ένα πάρα πολύ γρήγορο τέρμα μέσα στο Γ. Καραϊσκάκης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν, είχαν ευκαιρίες, αλλά και πάλι έμειναν στο… μηδέν στο τέλος της βραδιάς.

Αυτή τη φορά, ήταν η ΑΕΚ που κατάφερε να φύγει από το φαληρικό γήπεδο με μία μεγάλη νίκη. Ένα «τρίποντο» που ήρθε και πάλι από ένα γκολ που ήρθε στο πρώτο 10λεπτο.

Άλλωστε, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά «άνοιξε» στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό και πάλι να μην μπορεί να σκοράρει.

Τρεις ήττες, όλες με το ίδιο «μοτίβο» και ένα γεγονός που σίγουρα δεν θα περνάει απαρατήρητο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.