Μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε το «πάνω χέρι» στα τελευταία ματς με την ΑΕΚ, αλλά η «Ένωση» τού έβαλε «στοπ», για να συνεχίσει το σερί της!

H 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να «χαμογελάει»!

Η «Ένωση» μπήκε με προβάδισμα σε αυτό το μίνι τουρνουά και μπόρεσε να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά της. Πλέον, απέχει… δύο ματς από τους «διώκτες» της και είναι στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

«Ξέφυγε» η ΑΕΚ: Η βαθμολογία των Play Offs της Stoiximan Super League Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά τη λήξη της 1ης αγωνιστικής των Play Offs.

Φυσικά, για να τα καταφέρει αυτό πήρε ένα μεγάλο «διπλό» στο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με 1-0 (05/04), χάρη στο τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ένα γκολ που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» στο τέλος της σεζόν. Με την ΑΕΚ να βάζει «φρένο» στον Ολυμπιακό και να συνεχίζει ένα τρομερό σερί της.

Το σερί που… σταμάτησε και αυτό που συνέχισε

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε το «πάνω χέρι» στις τελευταίες αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αρκεί να δούμε πως «έτρεχε» ένα τρομερό σερί επτά αήττητων παιχνιδιών για το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, την ίδια ώρα τα έξι από αυτά ήταν «τρίποντα», ενώ η μοναδική ισοπαλία ήρθε πριν λίγες εβδομάδες στην Allwyn Arena.

Για να βρούμε την τελευταία φορά που η ΑΕΚ είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό στη Stoiximan Super League θα πρέπει να πάμε στα Play Offs της σεζόν 2023-24, όταν και είχε κερδίσει 1-0 χάρη σε τέρμα του Νίκλας Ελίασον.

Από τις 31 Μαρτίου του 2024 και έπειτα οι «κιτρινόμαυροι» δεν μπόρεσαν ποτέ να πάρουν ένα «τρίποντο», μέχρι που φτάσαμε στο «σήμερα».

Με την ΑΕΚ να κερδίζει στο Γ. Καραϊσκάκης και να συνεχίζει το φοβερό σερί που έχει στη Stoiximan Super League, όταν και ηττήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2025!

Δηλαδή, έχει να χάσει από την τελευταία φορά που πήγε στον Πειραιά, για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για αγώνες του πρωταθλήματος.

Πλέον, η ΑΕΚ μετράει 19 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να έχει κάποια ήττα, αφού μετράει 14 νίκες και πέντε ισοπαλίες. Κι όλα αυτά, βάζοντας «φρένο» σε έναν από τους «διώκτες» της!