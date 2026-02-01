Λίγες ώρες απομένουν για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός (01/02, 21:00), τι σκέφτονται οι Μάρκο Νίκολιτς και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

Όλα είναι έτοιμα και σε λίγες ώρες θα έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (01/02, 21:00) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην «οικονομία» της σεζόν.

Ποιες είναι οι σκέψεις των δύο προπονητών, για τις βασικές ενδεκάδες των δύο ομάδων;

Για τον Μάρκο Νίκολιτς κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Στην άμυνα όλα δείχνουν ότι θα πάμε στη συνηθισμένη «συνταγή», καθώς θα παίξουν οι Λάζαρος Ρότα, Σταύρος Πήλιος, Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ θα είναι οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα. Στη μία πτέρυγα θα παίξει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, στο άλλο ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Την ώρα, που όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μαζί στην κορυφή της επίθεσης τους Λούκα Γιόβιτς και ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότας, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει κάτω από τα δοκάρια τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, ενώ αριστερά ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι φαίνεται να «κερδίζει» τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Οι δύο θέσεις στα στόπερ μοιάζει να έχουν «κλειδώσει», με τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Στα χαφ τρεις ποδοσφαιριστές «παίζουν» για δύο θέσεις. Συγκεκριμένα, οι Λορέντσο Σιπιόνι, Σαντιάγο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, με τους δύο πρώτους να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.

Στο «10» θα είναι ο Τσικίνιο, ενώ στις πτέρυγες θα είναι οι Ζελσόν Μαρτίνς και Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ στην κορυφή ο Μεχντί Ταρέμι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ονιεμαέτσι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Σιπιόνι, Έσε (Μουζακίτης), Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι.