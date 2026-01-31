Τον τελευταίο καιρό ο Λούκα Γιόβιτς είναι σε «δαιμονιώδη» κατάσταση! Σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και είναι ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, στα περισσότερα παιχνίδια της.
Στην αρχή μπορεί να έψαχνε να βρει τα «πατήματά» του, αλλά μετά τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι ασταμάτητος.
Μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου είχε σκοράρει μονάχα μία φορά. Ωστόσο, μέσα σε ένα «τρελό» δίμηνο έχει «εκτοξεύσει» τα νούμερά του!
Από τότε, έχει καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά 11 φορές!
Παρ’ όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό είναι πως παραμένει το ίδιο… απειλητικός στις αντίπαλες εστίες! Κι όμως, αρκεί να δούμε καλύτερα τα στατιστικά του.
Η «εκτόξευση» του Λούκα Γιόβιτς
Ο Λούκα Γιόβιτς στα πρώτα του 10 ματς στα «μεγάλα σαλόνια» της Ελλάδας είχε επιχειρήσει συνολικά 24 σουτ. Από αυτά, μονάχα ένα είχε καταλήξει στα δίχτυα, ώστε να πανηγυρίσει και η ΑΕΚ να «χαμογελάσει».
Από τότε, έχουν λάβει χώρα επτά αναμετρήσεις στη Stoiximan Super League και υπάρχει ένα «παράδοξο»!
Ποιο είναι αυτό; Όπως προαναφέραμε στα επόμενα επτά ματς μέτρησε 11 τέρματα. Αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, που γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακός.
Το «πώς»; Αν σκεφτούμε, ότι τα έχει καταφέρει επιχειρώντας σουτ συνολικά 24 φορές! Δηλαδή, όσες είχε και στις πρώτες του 10 εμφανίσεις με την ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα!
Κι όμως, χωρίς να γίνει πιο… απειλητικός, το ένα γκολ έγινε 11, μέσα σε ένα «τρελό» δίμηνο.
Γεγονός, που προφανώς κάνει χαρούμενο κάθε προπονητή. Άλλωστε, τι καλύτερο από έναν επιθετικό, που μπορεί να στείλει και τη… μισή ευκαιρία στο πλεχτό;
Ποια είναι η επόμενη «αποστολή» του Λούκα Γιόβιτς; Η «μονομαχία» με τον Ολυμπιακό (01/02, 21:00), για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League!