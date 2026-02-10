Ο Μπαρνάμπας Βάργκα μπορεί να βρίσκεται λίγο καιρό στην ΑΕΚ, αλλά ήδη έχει κάνει την «Ένωση» να χαμογελάει, με τις πρώτες του εμφανίσεις.

Η ΑΕΚ αποφάσισε το καλοκαίρι να δαπανήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, για να προσθέσει δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς ακόμα έναν επιθετικό. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έγινε η ακριβότερη μεταγραφή της «Ένωσης» σε ό,τι αφορά τα «παζάρια» του Ιανουαρίου, αφού κόστισε 4.500.000 ευρώ!

Λίγες εβδομάδες, μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να δείξει μερικά από όσα πράγματα είναι ικανός να κάνει.

Το ρεκόρ που «έσπασε» ο Βάργκα στην ΑΕΚ, πριν καν αγωνιστεί Κι όμως, ο Μπαρναμπάς Βάργκα μπόρεσε να «σπάσει» ρεκόρ, πριν καν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και τον δούμε να αγωνίζεται!

Απέναντι στον Ολυμπιακό (01/02, 1-1) σκόραρε το «παρθενικό» του τέρμα, ενώ με τον Πανσερραϊκό (08/02, 0-4) ήταν ο ποδοσφαιριστής που «ξεκλείδωσε» τη νίκη.

Κι όμως, αφού στο 55ο λεπτό «άνοιξε» το σκορ, σε ένα ματς, όπου η ΑΕΚ έμεινε στο… μηδέν στο πρώτο ημίχρονο.

Η «φαρέτρα» της ΑΕΚ είναι γεμάτη σκόρερ, με επίθεση που βρίσκει λύσεις από όλους! Η ΑΕΚ βρίσκει γκολ από όλους τους ποδοσφαιριστές της και διατηρεί μία ξεχωριστή πρωτιά μεταξύ των ομάδων της Stoiximan Super League!

Ωστόσο, ο Ούγγρος επιθετικός με κεφαλιά, μπόρεσε να κάνει 0-1 και στο 90+5’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ, αφού πλάσαρε σε κενή εστία.

Τρία γκολ, μία ασίστ, σε πέντε αναμετρήσεις, από έναν ποδοσφαιριστή που κάνει «χαρούμενη» την ΑΕΚ, χάρη στις «οικονομικές» του εμφανίσεις.

Οι «οικονομικές» εμφανίσεις του Βάργκα

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει παίξει συνολικά 277’ στη Stoiximan Super League. Δηλαδή, σκοράρει ένα τέρμα ανά 92 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να ρίξουμε μία ματιά και στο πόσες ευκαιρίες «σπαταλάει». Τη δεδομένη στιγμή, έχει επιχειρήσει να σκοράρει συνολικά εννέα φορές.

Οι έξι εξ αυτών δεν είχαν στόχο και πέρασαν μακριά από την εστία. Τι σημαίνει αυτό; Πως ακόμα και με ένα μικρό δείγμα γραφής ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει 100% στις τελικές του, που βρίσκουν εστία.

Φυσικά, εκτός συζήτησης δεν πρέπει να αφήσουμε και το πόσες επαφές έχει στα ματς του. Πιο συγκεκριμένα, ο 31χρονος επιθετικός έχει 97 επαφές στα πρώτα πέντε παιχνίδια του. Δηλαδή, μετράει περίπου 19 ανά αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ έκανε επιβλητικό πέρασμα με σκορ 4-0 από την έδρα του Πανσερραϊκού, μπροστά σε περίπου 5.000 οπαδούς της. Η κάμερα του AEK TV ήταν και εκεί!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgrhttps://t.co/eEMEcfOHoo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 9, 2026

Παράλληλα, πρέπει να σκεφτούμε πως έχει και μία ασίστ, άρα επομένως με 19 επαφές ανά ματς κατά μέσο όρο, έχει καταφέρει να έχει «εμπλοκή» σε τέσσερα τέρματα της ομάδας του!

Όχι και άσχημα, για έναν ποδοσφαιριστή, που είναι μόνο λίγο καιρό στη νέα του ομάδα.