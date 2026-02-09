Η ΑΕΚ βρίσκει γκολ από όλους τους ποδοσφαιριστές της και διατηρεί μία ξεχωριστή πρωτιά μεταξύ των ομάδων της Stoiximan Super League!

Η ΑΕΚ πέρασε με εμφατική νίκη από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 4-0 (08/02), για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τρεις διαφορετικούς σκόρερ, με τον Βάργκα να ανοίγει και να κλείνει τον «χορό» των τερμάτων και τους Μαρίν και Γκρούγιτς να βάζουν το δικό τους «λιθαράκι» για να έρθουν οι τρεις πόντους.

Με το πέρας της αγωνιστικής, η «Ένωση» ήταν η μεγάλη νικήτρια, αφού με την ισοπαλία στο Άρης-ΠΑΟΚ (08/02, 0-0) και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού (08/02, 0-1), πέρασε ως μόνη πρώτη στην κορυφή.

Με τον τρόπο του Ραζβάν Μαρίν… Η ΑΕΚ έφυγε από τις Σέρρες με ένα άνετο «διπλό», γιατί ο Ραζβάν Μαρίν «ξεκλείδωσε» ένα ακόμα ματς για την «Ένωση», ακριβώς όταν το χρειαζόταν.

Πέραν του βαθμολογικού ενδιαφέροντος, πάντως, υπάρχει κάτι ακόμα που χρήζει επισήμανσης για την ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι», με το γκολ που σημείωσε ο Μάρκο Γκρούγιτς, έφτασαν συνολικά τους 19 διαφορετικούς σκόρερ, σε όλες τις διοργανώσεις!

Καμία άλλη ομάδα της Stoiximan Super League δεν έχει καταφέρει να φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό, έως τώρα. Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός μετρά 17 διαφορετικούς σκόρερ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν αμφότεροι 16, ενώ ο Λεβαδειακός που βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος, είναι στους 15.

Πρόκειται, το δίχως άλλο, για ένα εντυπωσιακό στατιστικό, που αποδεικνύει πως ο Σέρβος τεχνικός έχει μάθει στην ομάδα του να παίρνει το μάξιμουμ από όλους.

Ο Λούκα Γιόβιτς είναι, φυσικά, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, με 16 γκολ, ενώ ακολουθεί ο Κοϊτά με 6 τέρματα και οι Μαρίν και Κουτέσα, που έχουν από 5.

Αναλυτικά, οι σκόρερ της ΑΕΚ στη φετινή σεζόν: Γιόβιτς, Κοϊτά, Μαρίν, Κουτέσα, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης, Βάργκα, Ρέλβας, Μάνταλος, Ελίασον, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Ζίνι, Βίντα, Γκρούγιτς, Χρυσόπουλος, Γκατσίνοβιτς.