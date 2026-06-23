Ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα (22/06) έκανε ένα σπουδαίο βήμα για την κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία ημέρα-σταθμό στην ιστορία του.

Τη Δευτέρα (22/06) ξεκίνησε τις διαδικασίες για την υλοποίηση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης», ενός εμβληματικού έργου που αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του συλλόγου και αναμένεται να αναμορφώσει ριζικά τον Πειραιά και τον ελληνικό αθλητισμό.

Κατά την πρώτη επαφή με τη Δημοτική Αρχή, οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι αρχιτέκτονες της ομάδας παρουσίασαν το πλάνο, αιτούμενοι μια τροποποίηση στα επιτρεπόμενα όρια ύψους, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση της χωρητικότητας του σταδίου σε πάνω από 50.000 θέσεις.

Το deal που έφερε τον Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πάμπλο Μαφέο. Ποιο είναι το ποσό του deal με τη Μαγιόρκα;

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, στοχεύει στη δημιουργία μιας από τις πιο σύγχρονες, καλαίσθητες και πολυλειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση του έργου με το υπό θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλειώδες αυτό εγχείρημα δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς ο προϋπολογισμός του, που θα ανέλθει τουλάχιστον στα 250 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθεί αποκλειστικά από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Νταβίντ Φουστέρ στο Ole: «Ήθελα ο γιος μου να καταλάβει τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για εμένα» Ο Νταβίντ Φουστέρ «ανοίγει» την καρδιά του στο Ole.gr. Η «σύνδεση» με τον Ολυμπιακό και η πρόσφατη επίσκεψη με τον γιο του στην Ελλάδα, οι λόγοι που οι Ισπανοί ταιριάζουν στους Πειραιώτες, το ενδεχόμενο επιστροφής του και φυσικά, η παρουσία της «φούρια ρόχα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η επίσημη και αναλυτική παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών από τον πρόεδρο του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μερικές από τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι οι εξής:

Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

Ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατών (νέα κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ)

Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.