Ο Κωνσταντής Τζολάκης «άνοιξε» τα φτερά του για την Αγγλία και ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στο «βιογραφικό» του ακόμα μία ακριβή μεταγραφή στην Premier League.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το μεγάλο «άλμα». Έπειτα από οκτώ χρόνια στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού αποφάσισε να δοκιμάσει το επίπεδο της Premier League με τη Χαλ.

Για να ολοκληρωθεί η «μετακίνηση» αυτή έπρεπε οι Πειραιώτες να δώσουν το «ΟΚ», αφού είχαν συμβόλαιο ακόμα έναν χρόνο μαζί του.

Our Greek is Home 🏡 pic.twitter.com/9hehu94pph — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Τελικά, το deal «έκλεισε» πολύ ψηλά, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στα ταμεία τους συνολικά 23.600.000 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που ο Ολυμπιακός «πουλάει» ακριβά στην Premier League. Έτσι και αλλιώς, η πιο ακριβές μεταγραφές από τη χώρα μας με προορισμό την Αγγλία έχουν οι περισσότερες την «υπογραφή» του.

Here's your chance to win a signed 26/27 goalkeeper shirt signed by Konstantinos!✍️



Enter🔗https://t.co/ovgczCJzz4 pic.twitter.com/fR14roRKpZ — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Από την Ελλάδα στην Premier League

Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τον Κωνσταντή Τζολάκη ήταν αρκετά. Όμως, όχι ικανά, ώστε να «φιγουράρει» στην κορυφή, αφού εκεί είναι ο Μπάμπης Κωστούλας!

Ο νεαρός επιθετικός πήγε στην Μπράιτον έναντι 35.000.000 ευρώ, ως: η πιο ακριβή πώληση του Ολυμπιακού.

Babis is a Seagull! 🇬🇷 pic.twitter.com/z8Q7ZiszaK — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025

Το «δρομολόγιο» Ελλάδα-Αγγλία το είχε κάνει και ο Ντανιέλ Ποντένσε, όταν και η Γουλβς είχε δαπανήσει συνολικά 19.600.000 ευρώ.

Ακόμα ένας «ερυθρόλευκος» που πήγε στην Premier League είναι ο Κώστας Μήτρογλου, μιας και η Φούλαμ είχε δώσει 15.200.000, για να τον κάνει δικό της τον Γενάρη του 2014.

𝟮𝟬𝟮𝟯: 𝗟𝗲𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗪𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗰𝗼𝘀 𝗼𝗻 𝗹𝗼𝗮𝗻 🐺

𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗛𝗲𝗹𝗽𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗰𝗼𝘀' 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁-𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 🏆



A Wonderful season for Daniel Podence 🇵🇹✨#UECLfinal pic.twitter.com/Oxze3vmz8y — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 29, 2024

Η 5άδα «κλείνει» με τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς, αφού είχε «κοστίσει» στην Κρίσταλ Πάλας 15.100.000 ευρώ, σε ακόμα ένα ακριβό deal.

Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστής; Πήραν μεταγραφή στην Premier League από τον Ολυμπιακό!

Ωστόσο, υπάρχει και συνέχεια. Κώστας Τσιμίκας (13.000.000 ευρώ), Κοστίνια (12.700.000 ευρώ) είναι στις θέσεις Νο.6 και Νο.7 αντίστοιχα!

Costinha is a Seagull. 💫 pic.twitter.com/PNrG3dzRqB — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2026

Πότε σταματάει το σερί των Πειραιωτών; Αμέσως μετέπειτα, αφού στο «8» θα βρούμε τον Χρήστο Τζόλη που πωλήθηκε έναντι 11.000.000 ευρώ στη Νόριτς.

Σε μία λίστα που το «ερυθρόλευκο» στοιχείο επικρατεί και ο Κωνσταντής Τζολάκης το ενίσχυσε ακόμα περισσότερο.