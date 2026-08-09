Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το μεγάλο «άλμα». Έπειτα από οκτώ χρόνια στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού αποφάσισε να δοκιμάσει το επίπεδο της Premier League με τη Χαλ.
Για να ολοκληρωθεί η «μετακίνηση» αυτή έπρεπε οι Πειραιώτες να δώσουν το «ΟΚ», αφού είχαν συμβόλαιο ακόμα έναν χρόνο μαζί του.
Τελικά, το deal «έκλεισε» πολύ ψηλά, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στα ταμεία τους συνολικά 23.600.000 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα.
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που ο Ολυμπιακός «πουλάει» ακριβά στην Premier League. Έτσι και αλλιώς, η πιο ακριβές μεταγραφές από τη χώρα μας με προορισμό την Αγγλία έχουν οι περισσότερες την «υπογραφή» του.
Από την Ελλάδα στην Premier League
Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τον Κωνσταντή Τζολάκη ήταν αρκετά. Όμως, όχι ικανά, ώστε να «φιγουράρει» στην κορυφή, αφού εκεί είναι ο Μπάμπης Κωστούλας!
Ο νεαρός επιθετικός πήγε στην Μπράιτον έναντι 35.000.000 ευρώ, ως: η πιο ακριβή πώληση του Ολυμπιακού.
Το «δρομολόγιο» Ελλάδα-Αγγλία το είχε κάνει και ο Ντανιέλ Ποντένσε, όταν και η Γουλβς είχε δαπανήσει συνολικά 19.600.000 ευρώ.
Ακόμα ένας «ερυθρόλευκος» που πήγε στην Premier League είναι ο Κώστας Μήτρογλου, μιας και η Φούλαμ είχε δώσει 15.200.000, για να τον κάνει δικό της τον Γενάρη του 2014.
Η 5άδα «κλείνει» με τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς, αφού είχε «κοστίσει» στην Κρίσταλ Πάλας 15.100.000 ευρώ, σε ακόμα ένα ακριβό deal.
Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστής; Πήραν μεταγραφή στην Premier League από τον Ολυμπιακό!
Ωστόσο, υπάρχει και συνέχεια. Κώστας Τσιμίκας (13.000.000 ευρώ), Κοστίνια (12.700.000 ευρώ) είναι στις θέσεις Νο.6 και Νο.7 αντίστοιχα!
Πότε σταματάει το σερί των Πειραιωτών; Αμέσως μετέπειτα, αφού στο «8» θα βρούμε τον Χρήστο Τζόλη που πωλήθηκε έναντι 11.000.000 ευρώ στη Νόριτς.
Σε μία λίστα που το «ερυθρόλευκο» στοιχείο επικρατεί και ο Κωνσταντής Τζολάκης το ενίσχυσε ακόμα περισσότερο.