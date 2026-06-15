To μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr πηγαίνει στη Σενεγάλη. «Εκπρόσωπος» της ο Παπέ Αμπού Σισέ, σε μία απολαυστική συνέντευξη που «κάλυψε» τα πάντα από την καριέρα του. Aπό την πρώτη μέρα στον Ολυμπιακό, μέχρι και το ενδιαφέρον από Άρη και ΑΕΚ!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Δεύτερη εβδομάδα για το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr. Γι’ αυτό και κάνουμε ένα μικρό «ταξίδι» στη Σενεγάλη.

Ο «εκλεκτός» της είναι ο Παπέ Αμπού Σισέ. Ένας παίκτης, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία στα μέρη μας, όπου και έμεινε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής μίλησε στο Ole.gr σε μία συζήτηση που τα είχε όλα και δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για όσα έγιναν στο Copa Africa.

Μία διοργάνωση, που η Σενεγάλη την κέρδισε στο γήπεδο, αλλά τελικά πήγε στο Μαρόκο, έπειτα από απόφαση της αφρικανικής Ομοσπονδίας.

Παρότι έχει γίνει μεγάλος «θόρυβος», ο Παπέ Αμπού Σισέ εξέφρασε με μεγάλη βεβαιότητα, πως αυτό το γεγονός δεν θα επηρεάσει την πατρίδα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ μίλησε και για το «πώς» είναι να ζεις αυτή τη διοργάνωση.

Credits: Eurokinissi

«Για εμένα η Σενεγάλη κατέκτησε το Copa Africa»

«Για μένα η Σενεγάλη είναι ο νικητής του Copa Africa και τώρα τα πράγματα είναι με την CAS, οπότε ας δούμε. Και φυσικά όχι, τίποτα δεν θα επηρεάσει τη Σενεγάλη στο Παγκοσμιο Κύπελλο, γιατί οι διοργανώσεις δεν είναι οι ίδιες. Έχουμε μια ωραία ομάδα και πολύ καλούς παίκτες που παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που όλοι οι παίκτες ονειρεύονται να παίξουν. Ήμουν τυχερός που συμμετείχα και έπαιξα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι η Σενεγάλη να είναι σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου στο ποδόσφαιρο»

Ο Παπέ Αμπού Σισέ δεν έμεινε μόνο εκεί και μίλησε και για όσα βίωσε στον Ολυμπιακό. Από το «πώς» ήρθε η μεταγραφή του, στις κορυφαίες του στιγμές, στον Πέδρο Μαρτίνς, μέχρι και τις δυσκολίες που πέρασε.

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και πάντα θα ήθελα να παίζω για τη φανέλα και ήταν τιμή μου που κέρδισε τρόπαια εκεί. Έπαιξα με πάθος και ο Ολυμπιακός με έκανε να γίνω μεγάλος παίκτης σε διαφορετικές διοργανώσεις. Ήμουν τυχερός που συμμετείχα στο Champions League, στο Europa League. Κι όλα, αυτά μαζί με τους οπαδούς μας. Ήμουν κοντά τους επειδή έδειξα αγάπη και πάθος. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου στο ποδόσφαιρο. Για αγαπημένο παιχνίδι θα διαλέξω αυτό εναντίον της Μίλαν, αυτός ο αγώνας είναι αξέχαστος και επίσης η Άρσεναλ είναι μια μεγάλη νίκη στο Λονδίνο. Όλοι έλεγαν ότι είμαι παίκτης του Πέδρο Μαρτίνς. Ναι, είναι αλήθεια, μου έμαθε πολλά πράγματα. Εκτιμώ τη δουλειά που έκανε για μένα. Είναι ένας καλός προπονητής και καλός άνθρωπος, είναι και ήταν σαν πατέρας μου. Είχαμε μια καλή σχέση. Είμαι πολεμιστής. Δούλευα σκληρά. Και στη ζωή, όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο, μπορείς να το διαχειριστείς, ειδικά στο ποδόσφαιρο».

«Έγιναν αρκετά πράγματα και δεν πήγα σε Άρη ή ΑΕΚ»

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε «ανοιχτά» για το τι συνέβη και τελικά δεν έγιναν οι μεταγραφές του σε ΑΕΚ και Άρη, ενώ έφτασε πολύ κοντά, στις δύο ελληνικές ομάδες.

«Ναι, και η ΑΕΚ και ο Άρης με ήθελαν, αλλά έγιναν αρκετά πράγματα. Οπότε δεν προχώρησε η μεταγραφή μου».

«Ελπίζω να φέρω κι άλλους Σισέ στον Ολυμπιακό»

Στο τέλος της απολαυστικής συζήτησης, ο Παπέ Αμπού Σισέ «έκλεισε» με ένα τελευταίο μήνυμα για τον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε πως ελπίζει να φέρει «νέους Σισέ» στον Πειραιά, για να κερδίσουν κι άλλα τρόπαια.

«Πρώτα απ ‘όλα αγαπώ την Ελλάδα και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. H Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τους οπαδούς της οικογένειας του Ολυμπιακού για όλα, την αγάπη τους και τον παίκτη που με έκαναν να γίνω με την υποστήριξή τους. Ελπίζω να τους φέρω περισσότερους Σισέ για να κερδίσουν περισσότερα τρόπαια. Θα τους δω σύντομα. Πάμεεεεεε».

Credits: Eurokinissi

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