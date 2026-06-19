Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πάμπλο Μαφέο. Ποιο είναι το ποσό του deal με τη Μαγιόρκα;

Ο Ολυμπιακός, μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, προχώρησε σε ακόμα μία προσθήκη, με την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο.

Οι Πειραιώτες καλύπτουν έτσι ένα από τα κενά στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον 29χρονο Αργεντινοϊσπανό, που είναι γεννημένος στην Βαρκελώνη, να «πιάνει» Λιμάνι, έπειτα από μία πενταετία στη Μαγιόρκα.

Σε αυτό το διάστημα, ο Πάμπλο Μαφέο αποτελούσε τον βασικό ακραίο οπισθοφύλακα της ισπανικής ομάδας. Συνολικά, πραγματοποίησε 160 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 5 γκολ, ενώ μοίρασε και άλλα 15 στους συμπαίκτες του.

Προηγουμένως, είχε περάσει και από την Τζιρόνα, την Ουέσκα, την Στουτγκάρδη, αλλά και τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ αναδείχθηκε από την ακαδημία της Εσπανιόλ.

Αναφορικά με το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μαγιόρκα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική «Marca», αλλά και το Transfermarkt, έφτασε σε ένα ποσό περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη, ο 29χρονος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 1997, στο Sant Joan Despí της Βαρκελώνης, από το 2021 αγωνιζόταν στη Mallorca, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές (5 γκολ και 15 ασίστ).

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Girona, SD Huesca, Stuttgart και Manchester City. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη La Liga με τη Mallorca (31 ματς), ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!».