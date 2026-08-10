Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ντέρεκ ΜακΊνες, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τζέιμς Πενράις.

Το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πενράις παραμένει στο προσκήνιο, καθώς δημοσιεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία επαναφέρουν το ενδεχόμενο της απόκτησης του αριστερού μπακ της ΑΕΚ από την ομάδα της Γλασκώβης.

Η «Daily Record» έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στον τεχνικό της Ρέιντζερς, Ντέρεκ ΜακΊνες, ζητώντας την άποψή του για την περίπτωση του Σκωτσέζου αμυντικού της «Ένωσης».

Ο ΜακΊνες δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα ούτε να επιβεβαιώσει πως υπάρχει κάποια προχωρημένη εξέλιξη στην υπόθεση.

Παράλληλα, πάντως, δεν απέκλεισε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντάς το «πιθανό, αλλά όχι επίσημο». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν θα ήταν σωστό να μιλήσω πριν συμφωνήσουμε με κάποιον ποδοσφαιριστή».

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Πενράις εξακολουθεί αυτή τη στιγμή να υπολογίζεται κανονικά για την αριστερή πλευρά της άμυνας, όπου αποτελεί μαζί με τον Σταύρο Πήλιο το δίδυμο για τη θέση του αριστερού μπακ.

Ωστόσο, τα δεδομένα είναι πιθανό να μεταβληθούν, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις στο ενδιαφέρον της Ρέιντζερς.