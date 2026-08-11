Τι αναφέρει το έγγραφο με την πρόταση που έστειλε η Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ, για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον;

Στη δημοσιότητα ήρθε το επίσημο έγγραφο της πρότασης που κατέθεσε η Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον, αποκαλύπτοντας όλες τις οικονομικές λεπτομέρειες του deal.

Η προσφορά, που φέρεται να έγινε στις 9 Αυγούστου 2026 και έχει την υπογραφή του στελέχους του βραζιλιάνικου συλλόγου, Φάμπιο ντε Ζεσούς, αφορά τον δανεισμό του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ έναντι 300.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό προτείνεται να καταβληθεί σε τρεις δόσεις έως τον Ιούνιο του 2027, με παράλληλη οψιόν αγοράς ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας, το κόστος του δανεισμού θα αφαιρεθεί, διαμορφώνοντας το τελικό υπόλοιπο στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε σχεδιάζει να αποπληρώσει σε τέσσερις δόσεις από τον Σεπτέμβριο του 2027 έως τον Απρίλιο του 2029.

Παράλληλα, στους επιπλέον όρους προβλέπεται πως η Ένωση θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της συναλλαγής και τις υποχρεώσεις του μηχανισμού αλληλεγγύης.

Έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στην πλευρά της ΑΕΚ, η οποία καλείται να αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι με τον Νίκλας Ελίασον.