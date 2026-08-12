Η Ελλάδα συνεχίζει να δίνει «μάχη» για να φτάσει στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, 1-2 παρ.), επικρατώντας στην παράταση και έτσι, θα δώσει το «παρών» στα Play Offs του Conference League, δίνοντας παράλληλα 200 βαθμούς στη χώρα.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός λύγισε στην παράταση από τη Ναϊμέγκεν (11/08, 2-1), με αποτέλεσμα να συνεχίζει στη League Phase του Europa League.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Ελλάδα απέχει 2.513 βαθμούς από την Τσεχία και τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA και συνεχίζει να παλεύει για να «σκαρφαλώσει» σε αυτήν.
Υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση που η χώρα μας φτάσει εκεί, τότε ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League από το 2027-28 θα έχει εξασφαλισμένη εισιτήριο για την League Phase του Champions League.
Η βαθμολογία της UEFA στις θέσεις που ενδιαφέρουν την Ελλάδα:
9. Τουρκία 47.575
10. Τσεχία 44.025
11. Πολωνία 44.425
12. Ελλάδα 41.512
13. Δανία 36.181
14. Νορβηγία 34.912