Η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού.

Η Ελλάδα συνεχίζει να δίνει «μάχη» για να φτάσει στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, 1-2 παρ.), επικρατώντας στην παράταση και έτσι, θα δώσει το «παρών» στα Play Offs του Conference League, δίνοντας παράλληλα 200 βαθμούς στη χώρα.

Η εξήγηση του Νίστρουπ για την τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε για ποιον λόγο επέλεξε την τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός λύγισε στην παράταση από τη Ναϊμέγκεν (11/08, 2-1), με αποτέλεσμα να συνεχίζει στη League Phase του Europa League.

Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επόμενη μέρα, μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Ελλάδα απέχει 2.513 βαθμούς από την Τσεχία και τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA και συνεχίζει να παλεύει για να «σκαρφαλώσει» σε αυτήν.

Υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση που η χώρα μας φτάσει εκεί, τότε ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League από το 2027-28 θα έχει εξασφαλισμένη εισιτήριο για την League Phase του Champions League.

Η βαθμολογία της UEFA στις θέσεις που ενδιαφέρουν την Ελλάδα:

9. Τουρκία 47.575

10. Τσεχία 44.025

11. Πολωνία 44.425

12. Ελλάδα 41.512

13. Δανία 36.181

14. Νορβηγία 34.912