Οι ακραίοι αμυντικοί του Παναθηναϊκού στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ» έχουν «μεταμορφωθεί» και «ισοφάρισαν» μία επίδοση στο «άψε-σβήσε».

Ο Παναθηναϊκός «ανεβαίνει» και προσπαθεί να καλύψει το «χαμένο έδαφος» στη Stoiximan Super League.

Στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ» αν εξαιρέσουμε την «παρένθεση» στον Βόλο (01/11, 1-0) τα έχει πάει περίφημα, σε μία πολύ καλή εκκίνηση.

Προφανώς και χρειάζεται χρόνος για να αφομοιώσουν οι παίκτες του τα νέα δεδομένα, αλλά το πρώτο δείγμα γραφής είναι πολύ θετικό.

O Μπενίτεθ ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα στον Βόλο Μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή είχαμε στο τέλος του αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0), καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε συγγνώμη στους φίλους των «πρασίνων»!

Ποια είναι μία από τις μεγαλύτερες «αλλαγές», που «ξεχωρίζει» μέχρι στιγμής στους «πράσινους»;

Τα όσα «παίρνει» από τους ακραίους του αμυντικούς, καθώς μέσα σε έξι ματς «ισοφάρισαν» τα «όσα έκαναν» από την αρχή της σεζόν, μέχρι τις 25 Οκτωβρίου!

Μία «ισοφάριση» που αλλάζει τα δεδομένα

Τις τελευταίες δύο αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Κυρίως στη θέση των μπακ.

Για αυτό και ο Ράφα Μπενίτεθ δοκίμασε τον Τιν Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας!

Σε μία κίνηση, που -μέχρι στιγμής- είναι «κλειδί», καθώς στους δύο τελευταίους αγώνες έχει πάρει δύο γκολ απ’ τον Κροάτη ποδοσφαιριστή! Μάλιστα, κόντρα στον Πανσερραϊκό (23/11, 0-3) πέτυχε το γκολ της ζωής του, με ένα απίθανο ψαλιδάκι!

Προφανώς, μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό το γεγονός. Άλλωστε, μετά την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς έχει σκοράρει μία φορά.

Αυτή στο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ατρόμητο (29/10, 1-2). Δηλαδή, φτάνουμε στα τρία γκολ μόνο από τους πλάγιους μπακ!

Στο δημιουργικό κομμάτι η αλήθεια είναι πως υπάρχει μονάχα μία ασίστ. Κι αυτή ήρθε από τον Γιώργο Κυριακόπουλο κόντρα στον ΠΑΟΚ (09/11, 2-1), για το γκολ του Μίλος Πάντοβιτς.

Με λίγα λόγια, ο Παναθηναϊκός σε έξι ματς έχει «κερδίσει» τέσσερις συμμετοχές σε γκολ από τους ακραίους αμυντικούς του. Αριθμός, αρκετά ικανοποιητικός.

Πόσες είχε πριν την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ; Και πάλι τέσσερις!

Κι όμως, με τον Ρουί Βιτόρια, τον Χρήστο Κόντη και τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο του το «τριφύλλι» είχε ένα γκολ (Κυριακόπουλος) και τρεις ασίστ (Καλάμπρια Χ2, Κώτσιρας).

Μία «αλλαγή» που σίγουρα δείνχει αρκετά πράγματα και μόνο τυχαία δεν θα είναι…