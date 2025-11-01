Μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή είχαμε στο τέλος του αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0), καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε συγγνώμη στους φίλους των «πρασίνων»!

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ».

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να «πάρουν» κάτι στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Βόλος (01/11, 1-0) ήταν η ομάδα που τους «πλήγωσε», μετά την κεφαλιά του Λάζαρου Λάμπρου.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε να βρει, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Λάμπρου «έλυσε» τον πιο δύσκολο «γρίφο» του & «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό! (video) Η πρώτη ήττα του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα ήρθε στον Βόλο, με τον Λάζαρο Λάμπρου να «λύνει» έναν γρίφο, που έμοιαζε να μην έχει… απάντηση!

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε ποτέ και ήρθε η ήττα. Μετά το τέλος του ματς έλαβε χώρα μία ιδιαίτερη στιγμή. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν ταξιδέψει στη Μαγνησία, για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.

Όμως, είδαν την ομάδα τους να χάνει και όπως ήταν λογικό ήταν απογοητευμένοι. Ο Ράφα Μπενίτεθ πήγες προς το μέρους τους και με μία χαρακτηριστική κίνηση ζήτησε συγγνώμη για το αποτέλεσμα αυτό.

Λίγο νωρίτερα, ο Ισπανός τεχνικός είχε τονίσει στην COSMOTE TV πως η ομάδα του είναι στην αρχή μίας νέας διαδικασίας και πρέπει να κοιτάξει μπροστά.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

Για το τι έφταιξε και ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός:

«Είχαμε μεγάλη κατοχή, πιέζαμε, είχαμε πολλές τελικές, αλλά δεν σκοράραμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Βόλος είχε μία ευκαιρία και σκόραρε. Το βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει να μάθουμε για το μέλλον. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα».

Για τις αμυντικές μεταβάσεις του Παναθηναϊκού, που είναι η πληγή της ομάδας:

«Ναι, στα τελευταία δύο παιχνίδια ήμασταν καλοί στον έλεγχο των μεταβάσεων. Σήμερα όχι και τόσο, γιατί ο αντίπαλος μας έβγαλε 2 ή 3 κόντρες.

Είναι κρίμα, γιατί σκόραραν στη μία ευκαιρία τους και εμείς δημιουργήσαμε αρκετά για να πετύχουμε μερικά γκολ, αλλά στο τέλος αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είμαστε στην αρχή μίας διαδικασίας και πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε. Ελπίζω να έχουμε μεγαλύτερη τύχη και ακρίβεια».

