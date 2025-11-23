Ο Τιν Γεντβάι πέτυχε ένα από τα ομορφότερα γκολ της χρονιάς και «έστρωσε» τον δρόμο για μία άνετη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε χωρίς δυσκολία από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 0-3 (23/11). Παρ’ όλα αυτά, αυτό που μένει στο φινάλε, είναι χωρίς αμφιβολία το τέρμα που σημείωσε ο Τιν Γεντβάι.

Ο Κροάτης αμυντικός, όχι μόνο αγωνίστηκε για δεύτερη σερί αγωνιστική ως δεξί μπακ, αλλά κατάφερε να βρει εκ νέου δίχτυα, όπως και απέναντι στον ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο.

Αρχικά, ο Ζαρουρί είχε δώσει το προβάδισμα στους «πράσινους», ήδη από το πρώτο ημίχρονο, στο ματς για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις ήρθε να «κλέψει» ο Τιν Γεντβάι, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Τετέ από δεξιά σέντραρε με το αριστερό και ο Κροάτης είδε την μπάλα να του έρχεται, ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε αρκετούς αμυντικούς του Πανσερραϊκού.

Δεν το σκέφτηκε, όμως, ούτε στιγμή. Γύρισε, έκανε το «ψαλίδι» και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον γκολκίπερ των γηπεδούχων, γράφοντας το 0-2, με το… γκολ της ζωής του! Όπως είναι λογικό, επικράτησε… τρέλα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να γίνονται ένα «κουβάρι» πάνω από τον συμπαίκτη τους.

Το τελικό σκορ στην αναμέτρηση διαμόρφωσε ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Τάσος Μπακασέτας, με ένα δυνατό σουτ στο 69′, που «σφράγισε» τους τρεις βαθμούς.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις και το απίθανο γκολ του Γεντβάι: