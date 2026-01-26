Ο Λούκα Γιόβιτς έχει επιστρέψει για τα καλά στον καλό του εαυτό και πλέον, ψάχνει στην ΑΕΚ τη σεζόν καριέρας που έκανε, πριν από επτά χρόνια.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει εξελιχθεί στο απόλυτο επιθετικό «όπλο» του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος φορ επέλεξε την ΑΕΚ το προηγούμενο καλοκαίρι, για να κάνει ένα restart στην καριέρα του. Το είχε ανάγκη, καθώς τα τελευταία χρόνια απείχε από τον καλό του εαυτό.

Οι ημέρες αυτές, όμως, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Ο 28χρονος επιθετικός πατά ξανά «γερά» στα πόδια του και οδηγεί την «Ένωση», όντας ο απόλυτος ηγέτης της.

Μέχρι στιγμής, έχει φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» σε 28 αναμετρήσεις, σε Stoiximan Super League, Conference League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Έχει βρει δίχτυα σε 16 περιπτώσεις, ενώ έχει «φτιάξει» και ένα γκολ για συμπαίκτη του.

Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι περιπτώσεις που ο Λούκα Γιόβιτς βγήκε μπροστά όταν τον χρειάστηκε η ΑΕΚ. Πιο πρόσφατο παράδειγμα το παιχνίδι στην Τρίπολη, όπου οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 (24/01), χάρη στο τέρμα του Σέρβου στο πρώτο ημίχρονο.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις στον Ιανουάριο, η φετινή σεζόν αποτελεί την δεύτερη πιο παραγωγική στην καριέρα του επιθετικού της ΑΕΚ!

Ο 28χρονος, πλέον, «βλέπει» τη σεζόν καριέρας που είχε πραγματοποιήσει με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, κατά την αγωνιστική περίοδο 2018/19. Τότε, σε 48 ματς είχε σημειώσει 27 γκολ, μοιράζοντας ακόμα 7 ασίστ. Στο φινάλε εκείνης της χρονιάς ήρθε και η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Η φετινή σεζόν έχει ακόμα δρόμο μπροστά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως αν ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίσει στο ίδιο «μοτίβο», τότε μπορεί κάλλιστα να «γράψει» νέο career high…