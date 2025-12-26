Πίσω από τα φώτα και τα γκολ, υπάρχει μία ιστορία που «σημάδεψε» τον Λούκα Γιόβιτς, στα παιδικά του χρόνια.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει ζήσει μία καριέρα σαν παραμύθι: ακριβές μεταγραφές, πολλά γκολ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν.

Από την ημέρα της άφιξής του στην ΑΕΚ, λογίζεται και είναι ο απόλυτος σταρ στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Κάτι που επιβεβαιώνει και με τις εμφανίσεις του.

Η πορεία του έως το σήμερα, όμως, δεν ήταν εύκολη. Γιατί πέρα από τα… χιλιόμετρα που έπρεπε να «καταπίνει» για να γίνει αυτός που έγινε, κλήθηκε από πολύ μικρή ηλικία, να διαχειριστεί πολύ δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις.

«Δεν μιλάω συχνά γι’ αυτό, αλλά όταν ήμουν εννέα ή δέκα ετών, η μεγαλύτερη αδελφή μου αρρώστησε πολύ σοβαρά. Ήταν η στιγμή που σημάδεψε τη ζωή μας. Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι είχε λευχαιμία και για μεγάλο χρονικό διάστημα μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο», είχε αναφέρει ο Λούκα Γιόβιτς, συνεχίζοντας.

«Η μητέρα μου αναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά της στο σούπερ μάρκετ για να τη φροντίζει. Για έναν ολόκληρο χρόνο η οικογένειά μας ήταν χωρισμένη. Εγώ ζούσα με τον πατέρα μου και τον παππού μου, πηγαινοερχόμουν στις προπονήσεις του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, ενώ η μητέρα μου έμενε με την αδελφή μου.

Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα είναι το συναίσθημα όταν επέστρεφα στο σπίτι από το Βελιγράδι στο Μπάταρ μετά από έναν αγώνα.

Μια μέρα, καθώς ο πατέρας μου με πήγαινε σπίτι μετά την προπόνηση, σταμάτησε και πήρε μαζί τον θείο μου και τον ξάδελφό μου. Στην αρχή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για μια μεγάλη γιορτή. Φτάσαμε στο σπίτι και θυμάμαι την αδελφή μου να φοράει ένα χάρτινο καπέλο, σαν να είχε γενέθλια. Μας είπαν ότι είχε θεραπευτεί. Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, γνωρίζοντας ότι θα ήταν καλά, γιατί για πολύ καιρό φοβόμασταν πάρα πολύ.

Όταν η αδελφή μου νίκησε την αρρώστια, μου έδωσε μια φλόγα για να πετύχω. Ήθελα να γίνω νικητής, όπως εκείνη».