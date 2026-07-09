«Σαν να μην έλειψε μια μέρα». Ο Κώστας Φορτούνης στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού έδειξε τα όσα μπορεί να δώσει, αλλά και όσα «έλειψαν» από τους Πειραιώτες την περασμένη σεζόν.

Το πρώτο «τεστ» του Ολυμπιακού είναι γεγονός. Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τον «μαραθώνιο» της προετοιμασίας τους απέναντι στη Ρακόφ (08/07, 2-1).

Στο πρώτο «ξεμούδιασμα» που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την ευκαιρία να δει όλους τους παίκτες της ομάδας του.

Τελικό. Ρακόβ – Ολυμπιακός 1-2. / Full-Time. Raków Częstochowa – Olympiacos 1-2. pic.twitter.com/QXZs6ZK3HV — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 8, 2026

Αυτός που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήταν ο Κώστας Φορτούνης, που αν και είμαστε σε ένα πάρα πολύ πρώιμο σημείο της σεζόν έδειξε ακριβώς όσα «έλειψαν» από τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν.

Σε μία εμφάνιση που η φράση: «σαν να μην πέρασε μία μέρα», ταιριάζει καλύτερα από κάθε άλλη.

Καλή σεζόν! / Have a great season! pic.twitter.com/3MxQWmJ2AE — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 8, 2026

Κώστας Φορτούνης, η επιστροφή

Οι «ερυθρόλευκοι» την αγωνιστική χρονιά που έλαβε «τέλος», πριν από λίγους μήνες είχε πολλά «θεματάκια» μεσοεπιθετικά.

Πολλές φορές δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά τους «έλειπε» κάτι στο φινάλε τους. Άλλες οι τελικές προσπάθειες δεν υπήρχαν, με τον Ολυμπιακό να μην έχει τις κατάλληλες «λύσεις».

Ή για την ακρίβεια, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί με μία «έκλαμψη» της στιγμής να δημιουργήσει μία ευκαιρία.

Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι οι Πειραιώτες στην περασμένη Stoiximan Super League είχαν τον Ντανιέλ Ποντένσε και τον Τσικίνιο ως: κορυφαίους δημιουργούς, ενώ «μοίρασαν» μονάχα έξι ασίστ.

Έναν αριθμό πάρα πολύ μικρό, όταν μιλάμε για μία ομάδα που κάθε χρόνο ως στόχο έχει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ποτέ «δεν υπήρξε αντίο» στον δρόμο του Φορτούνη και του Ολυμπιακού Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στο Λιμάνι του και «επιβεβαίωσε» πως ποτέ «δεν υπήρξε αντίο» στον δρόμο του προς τον Ολυμπιακό!

Οι στατικές φάσεις είναι ακόμα μία «πηγή» για τα κλαμπ που θέλουν να βρίσκουν γκολ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε κατά κύριο λόγο τον Ροντινέι σε ρόλο «εκτελεστή».

Ωστόσο, η άφιξη του Κώστα Φορτούνη αλλάζει τα δεδομένα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός «έδειξε», μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το «γιατί».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά. Όμως, δύο στιγμές του αρχηγού της ήταν αρκετές.

Αρχικά, με μία αριστουργιματική εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του.

Στις καθυστερήσεις μπορεί να μην σκόραρε, αλλά από δικιά του σέντρα, ήρθε η «αναμπουμπούλα» στην άμυνα της Ρακόφ, ήρθε το τέρμα του Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Δύο στιγμές που έδειξαν ακριβώς τα όσα «έλειψαν» από την περασμένη σεζόν του Ολυμπιακού, αλλά και όσα μπορεί να προσφέρει ο Κώστας Φορτούνης.