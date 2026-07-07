Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, αφού πρώτα «έσπασε» μία σειρά από ρεκόρ!

Ακόμα μία επίσημη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι», εδώ και αρκετό καιρό είχαν «στοχεύσει» στην περίπτωση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ενός νεαρού αμυντικού, που έκανε το ποδοσφαιρικό του «μπαμ» στη Νορβηγία με τη Σάντεφιορντ.

📸 First snaps of Smajlović in 🔴⚪ pic.twitter.com/7bHoLNRwal — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026

Ο 22χρονος στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε ένα συμβόλαιο που τον «δένει» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι το 2030!

Σε μία μεταγραφή που πέρασε από πολλά «κύματα», αφού οι Πειραιώτες ήταν σε συνεχής διαπραγματεύσεις με την ομάδα του.

Τελικά, τα δύο κλαμπ βρήκαν τη χρυσή «τομή», αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να έχουμε μία σειρά από πολλά ρεκόρ!

Τα ρεκόρ που «έσπασαν» για τη μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Transfermarkt, η απόκτησή του ήταν αρκετά δαπανηρή.

Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός έβγαλε από τα ταμεία του το ποσό των 5.000.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε τα όποια μπόνους υπάρχουν στη συμφωνία!

Σε ένα deal που έφτασε σε πολλές κορυφές. Αρχικά, μιλάμε για τη μεγαλύτερη πώληση που έχει γίνει στην ιστορία της Σάντεφιορντ.

Η ομάδα της Νορβηγίας πρώτη φορά είδε τόσα χρήματα να πηγαίνουν στον τραπεζικό της λογαριασμό, μόνο από μία συμφωνία.

Μέχρι πρότινος η κορυφαία πώληση ανήκε στον Στέφαν Ίνγκι Σινγκούρντασον, όταν και πήγε στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς έναντι 2.700.000 ευρώ!

Από εκεί και πέρα είχαμε και πολλά «ελληνικά» ρεκόρ, που έχουν τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς για κάτοχό τους, τις τελευταίες ώρες.

🔴⚪️ PROUD TO PRESENT: 𝙕𝙞𝙣𝙚𝙙𝙞𝙣 𝙎𝙢𝙖𝙟𝙡𝙤𝙫𝙞𝙘́ pic.twitter.com/U1eHgcTsON — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026

Αρχικά, μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία του Ολυμπιακού, αφού «ξεπέρασε» τους Γκουστάβο Μάνσα, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Μπιόρν Ένγκελς και Ρούμπεν Σεμέδο που «κόστισαν» 4.500.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός έγινε η πιο «ακριβή» μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, σε ό,τι αφορά τη θέση του!

Σε μία απόκτηση που έπρεπε να έρθουν πολλές πρωτιές, για να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.