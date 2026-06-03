Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στο Λιμάνι του και «επιβεβαίωσε» πως ποτέ «δεν υπήρξε αντίο» στον δρόμο του προς τον Ολυμπιακό!

Όλα έδειχναν πως η μεγάλη επιστροφή είναι κοντά. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα πιο οριστικό από τις επίσημες ανακοινώσεις. Κώστας Φορτούνης και Ολυμπιακός ξανά μαζί.

Οι δύο πλευρές είχαν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους πριν από δύο χρόνια, μετά την κατάκτηση του Conference League.

Όμως, όλα έδειχναν πως θα υπάρξει ξανά «γάμος». Και επιβεβαιώθηκαν και όσα έγραψε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός όταν είχε πει το επίσημο «αντίο» του στα social media!

«Δεν υπάρχει αντίο στους δρόμους μας»

«Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας…!!», αυτά ήταν μερικά λόγια του Κώστα Φορτούνη, όταν έγινε γνωστό πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Καλίτζ.

Στη Σαουδική Αραβία έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του. Τα νούμερά του την τελευταία διετία φανταστικά, αφού σε 61 αναμετρήσεις μέτρησε 20 τέρματα, αλλά και 17 ασίστ!

Παρ’ όλα αυτά, πάντα είχε στο μυαλό του τη στιγμή της επιστροφής. Αρκετές ήταν οι φορές που είχε κάνει την εμφάνισή του, τόσο στο ΣΕΦ, όσο και στο Γ. Καραϊσκάκης.

Το αποτέλεσμα; Πάντα το ίδιο. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού στο «πόδι», για να αποθεώσουν τον πρώην αρχηγό τους.

Τόσο και ο ίδιος ο Κώστας Φορτούνης είχε παραδεχτεί πως όλοι γνωρίζουν το σε ποια ομάδα θέλει να «κλείσει» την καριέρα του.

Σε μία από τις επισκέψεις του στο ΣΕΦ είχε μιλήσει στη NOVA και τόνισε πως το ιδανικό σενάριο για τον ίδιο έγραφε: «Ολυμπιακός».

«Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».



Λόγια που δείχνουν ξεκάθαρα στο τι είχε «στοχεύσει» για την καριέρα του.

Λίγους μήνες αργότερα, έγιναν πραγματικότητα τα όσα είχε «ονειρευτεί». Επέστρεψε στο Λιμάνι του και έδειξε πως ποτέ δεν «υπήρξε αντίο στους δρόμους» των δύο πλευρών…