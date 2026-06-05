Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, έπειτα από μία σεζόν-όνειρο στη Σαουδική Αραβία με «μαγικούς» αριθμούς!

Κώστας Φορτούνης και Ολυμπιακός ξανά μαζί! Έπειτα από το καλοκαίρι του 2024 οι δύο πλευρές μπήκαν ξανά στον ίδιο… δρόμο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποφάσισε έπειτα από την κατάκτηση του Conference League να πει ένα προσωρινό «αντίο» στους Πειραιώτες.

Ωστόσο, επέστρεψε και όλα δείχνουν πως θα «κλείσει» την καριέρα του στην ομάδα, στην οποία «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά.

Μπορεί ο Κώστας Φορτούνης να έπαιζε μακριά από την Ευρώπη, αλλά «τρέλανε» τους πάντες με τα όσα έκανε στην Αλ Καλίτζ. Και η επιστροφή του στην Ελλάδα έρχεται, μετά από μία ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ χρονιά που τα νούμερά του «μιλούν» από μόνα τους.

Ποτέ «δεν υπήρξε αντίο» στον δρόμο του Φορτούνη και του Ολυμπιακού Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στο Λιμάνι του και «επιβεβαίωσε» πως ποτέ «δεν υπήρξε αντίο» στον δρόμο του προς τον Ολυμπιακό!

Η τρομερή σεζόν του Φορτούνη σε αριθμούς

Αρχικά, ήταν ένας από τους βασικούς «πυλώνες» της ομάδας του, καθώς όποτε ήταν διαθέσιμος σχεδόν πάντα ήταν στον αγωνιστικό χώρο!

Aν δούμε όλους τους παίκτες της Αλ Καλίτζ στo Sofascore θα παρατηρήσουμε πως ο Κώστας Φορτούνης ήταν αυτός με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (7.67)! Η τρίτη καλύτερη επίδοση, από όλους τους παίκτες στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας!

Καλώς ήρθες σπίτι σου Κώστα! ✍🏻🔴⚪️ pic.twitter.com/N47UoPp2Hk — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 2, 2026

Την ίδια ώρα, η επιθετική του προσφορά ήταν πάρα πολύ σημαντική, καθώς «έδωσε» 10 γκολ και 12 ασίστ, έχοντας 22 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του σε 29 ματς. Παράλληλα, ήταν και ο δεύτερος «δημιουργός» του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τον Ζοάο Φέλιξ (13).

Από εκεί και πέρα, ήταν με διαφορά του δεύτερου ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες δημιουργίες μεγάλων ευκαιριών έχοντας 28, ενώ είχε και 3.4 πάσες-κλειδιά ανά ματς! Και μάλιστα, ήταν πρώτος σε όλη τη Saudi Pro League στις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες.

Πλέον, λίγο καιρό πριν «σβήσει» το 34ο κεράκι της ζωή του, γύρισε σε μία ομάδα που τη γνωρίζει πολύ καλά. Κι όλα αυτά, ενώ έκανε «μαγικά» πράγματα στο μικρό «διάλειμμα» που έβαλε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την καριέρα του.