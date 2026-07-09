Ο Ζότα Σίλβα είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακός, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (09/07).
Οι Πειραιώτες αναζητούσαν την ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσής τους και ο 27χρονος Πορτογάλος ήταν ο εκλεκτός.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε και εκείνη με τη σειρά της, μετά τους «ερυθρόλευκους», στην επισημοποίηση της συμφωνίας, τονίζοντας πως πρόκειται για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, που είναι στα «χέρια» του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νότιγχαμ για τους όρους παραχώρησης του Ζότα Σίλβα:
«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει πως ο Ζότα Σίλβα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
Ο Πορτογάλος επιθετικός παραχωρείται στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν 2026/27, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί οψιόν αγοράς για την απόκτησή του μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Ο Ζότα εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Αύγουστο του 2024, προερχόμενος από τη Βιτόρια Γκιμαράες, και κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην τουρκική Μπεσίκτας, όπου συμμετείχε σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και καταγράφοντας μία ασίστ.
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 στη δεύτερη θέση της ελληνικής Super League και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Champions League.
Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ εύχονται στον Ζότα κάθε επιτυχία για τη νέα σεζόν».