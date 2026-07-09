Τι ανέφερε η Νότιγχαμ Φόρεστ στην ανακοίνωσή της, σχετικά με τους όρους μετακίνησης του Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό;

Ο Ζότα Σίλβα είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακός, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (09/07).

Οι Πειραιώτες αναζητούσαν την ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσής τους και ο 27χρονος Πορτογάλος ήταν ο εκλεκτός.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε και εκείνη με τη σειρά της, μετά τους «ερυθρόλευκους», στην επισημοποίηση της συμφωνίας, τονίζοντας πως πρόκειται για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, που είναι στα «χέρια» του Ολυμπιακού.

𝐉𝐎𝐓𝐀 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀 – Welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ pic.twitter.com/epJIsJjQCx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νότιγχαμ για τους όρους παραχώρησης του Ζότα Σίλβα:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει πως ο Ζότα Σίλβα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος επιθετικός παραχωρείται στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν 2026/27, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί οψιόν αγοράς για την απόκτησή του μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ζότα εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Αύγουστο του 2024, προερχόμενος από τη Βιτόρια Γκιμαράες, και κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Nottingham Forest can confirm that Jota Silva has joined Olympiacos on loan for the 2026/27 season, with the Greek side holding the option to make the deal permanent at the end of the campaign. — Nottingham Forest (@NFFC) July 9, 2026

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην τουρκική Μπεσίκτας, όπου συμμετείχε σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και καταγράφοντας μία ασίστ.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 στη δεύτερη θέση της ελληνικής Super League και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Champions League.

Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ εύχονται στον Ζότα κάθε επιτυχία για τη νέα σεζόν».