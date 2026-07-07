Ο Ζότα Σίλβα είναι μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με έναν άνθρωπο να έχει βάλει το «λιθαράκι» του, για να έχουμε τη «μετακόμιση».

Ακόμα μία μεταγραφική υπόθεση είναι κοντά στο να «κλείσει» ο Ολυμπιακός. Μετά την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς και ο Ζότα Σίλβα, όλα δείχνουν ότι θα ντυθεί στα «ερυθρόλευκα».

Ο ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι πολύ κοντά στο να γίνει μόνιμος κάτοικος Πειραιά, έπειτα από μία σεζόν ως δανεικός στην Μπεσίκτας.

Προφανώς, και λόγω της κοινής ιδιοκτησίας των δύο κλαμπ οι διαδικασίες για τη «μετακόμιση» ήταν πιο εύκολες. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει στον Ολυμπιακό ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον Ζότα Σίλβα.

Και σίγουρα, θα έχει βάλει το «λιθαράκι» του, ώστε να γίνει ακόμα πιο εύκολα η μεταγραφή του.

Ο άνθρωπος-κλειδί για την καριέρα του Ζότα Σίλβα

Ο Ζότα Σίλβα, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ήταν στις χαμηλές κατηγορίες της Πορτογαλίας.

Για την ακρίβεια, μέχρι το καλοκαίρι του 2022 ήταν στη Liga Portugal 2, αφού ανήκε στην Κάζα Πία. Τότε, ήταν και που «άλλαξε» η καριέρα του.

Οι εμφανίσεις του ανάγκασαν τη Βιτόρια Γκιμαράες να δαπανήσει ένα πολύ μικρό ποσό (190.000 ευρώ), για να τον κάνει δικό της.

Από όταν πήγε στη Liga Portugal ήρθε και η «εκτόξευσή» του. Oι αριθμοί του «άνθισαν», ενώ πήρε και το «διαβατήριό» του για την Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ εντυπωσιάστηκε με τα όσα έκανε και έβγαλε από τα ταμεία της 7.000.000 ευρώ, για να τον αποκτήσει. Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τα δύο deals του Ζότα Σίλβα;

Ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, αφού ήταν και πρόεδρος της Βιτόρια Γκιμαράες, όσο ήταν ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής στο κλαμπ!

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να του δώσε έναν ρόλο στο οργανόγραμμά του, καθώς είναι και με τη… βούλα ο νέος: General Director of Football Business and International Club Strategy.

Με τον Ζότα Σίλβα να είναι έτοιμος να «σμίξει» ξανά με έναν άνθρωπο που τον έχει «βοηθήσει» πολύ, για να έρθει το «μπαμ» του!