Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας διανύει μία σεζόν-όνειρο, με τα στατιστικά του να μην θυμίζουν σε τίποτα δεξιούς μπακ!

Ο Λεβαδειακός, ακόμα και να μην κατάφερε να «χωθεί» στα Play Offs πρωταθλήματος, ήταν η ομάδα-έκπληξη της σεζόν.

Τα όσα έκανε ήταν φανταστικά, με την επίθεσή του να είναι η «κινητήρια» δύναμή του. Πολλοί είναι και οι ποδοσφαιριστές που έκαναν ένα βήμα μπροστά και «ξεχώριζαν» στη φετινή Stoiximan Super League.

Ένας εξ αυτών και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που αν την περασμένη αγωνιστική χρονιά είχε εντυπωσιάσει.

Όμως, τα όσα κάνει φέτος είναι εξαιρετικά και επιβραβεύτηκε. Το πώς; Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επέκτασή του, μέχρι το καλοκαίρι του 2030!

Ο Νίκος Παπαδόπουλος «έδειξε» γιατί ο Λεβαδειακός κατάφερε να «αλλάξει» Ο Νίκος Παπαδόπουλος, μέσα σε μερικές λέξεις, «έδειξε» γιατί ο Λεβαδειακός φέτος είναι μια ομάδα που κάνει τη διαφορά.

Το στατιστικό που «ξεχωρίζει» τον Τσάπρα

Ο Έλληνας μπακ τη φετινή σεζόν είναι ο «δημιουργός» της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Ακόμα και αν είναι δεξιός αμυντικός.

Έχει μοιράσει συνολικά εννέα ασίστ και είναι Νο.1 στην εν λόγω κατηγορία, μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Και αν αυτό το στατιστικό μπορεί να μην μας κάνει μεγάλη εντύπωση, ας δούμε κάτι ακόμα που είναι πολύ πιο εντυπωσιακό. Αρκεί να δούμε τους παίκτες, που έχουν παίξει τα περισσότερα λεπτά στη Stoiximan Super League.

Η πιο «ασυνήθιστη» απόφαση άλλαξε τον ρου ενός συλλόγου, αποδίδοντας ποδοσφαιρική «δικαιοσύνη» Άπαντες αναγνωρίζουν τη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παρ΄ όλα αυτά, τίποτα δεν άρχισε φέτος. Στην πραγματικότητα, όσα κάνει ο Λεβαδειακός αποτελούν την κορυφή του «παγόβουνου», αφού όλα ξεκίνησαν, με μία απόφαση καθόλου συνηθισμένη.

Οι μοναχικοί που δεν έχουν χάσει ούτε ένα λεπτό είναι οι Θωμάς Στρακόσια και Κωνσταντής Τζολάκης. Έτσι και αλλιώς, οι τερματοφύλακες είναι πιο εύκολο να έχουν το «απόλυτο», αφού εκτός από τους τραυματισμούς δεν υπάρχουν άλλες «απειλές».

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και ένας παίκτης που δεν είναι τερματοφύλακας, που έχει αγγίξει να πάρει… άριστα. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας σε όλα τα ματς του πρωταθλήματος είναι βασικός και αναντικατάστατος.

Τα μοναδικά λεπτά που έχει «χάσει» είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό (08/03, 1-4), στο οποίο είχε βγει αλλαγή για μόλις τρία λεπτά!

Κι όμως, σε κανένα άλλο ματς ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν τον έχει σε ρόλο «θεατή»!