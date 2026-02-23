Ο Νίκος Παπαδόπουλος, μέσα σε μερικές λέξεις, «έδειξε» γιατί ο Λεβαδειακός φέτος είναι μια ομάδα που κάνει τη διαφορά.

Ο Λεβαδειακός δέχθηκε «βαριά» ήττα από την ΑΕΚ (22/2, 4-0) στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε ήδη το σύνθημα για τη συνέχεια.

Παράλληλα, όμως, έδειξε μέσα από τις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, τον λόγο που η ομάδα του φέτος πραγματοποιεί αυτήν την εξαιρετική πορεία στην Stoiximan Super League.

Η αλήθεια είναι πως, φέτος τουλάχιστον, ο Λεβαδειακός δεν είχε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε παρόμοιες εμφανίσεις. Το αντίθετο.

Η ΑΕΚ πέτυχε ό,τι καμία άλλη ομάδα τη φετινή σεζόν, απέναντι στον Λεβαδειακό! (video) Τρομερή εμφάνιση από την ΑΕΚ, που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λεβαδειακό (23/02, 4-0), καταφέρνοντας κάτι, που δεν έχει πετύχει κανείς τη φετινή σεζόν!

Σε αυτό το γεγονός στάθηκε και ο Έλληνας τεχνικός, τονίζοντας πως πρέπει να γίνει μάθημα για τους ποδοσφαιριστές του η συγκεκριμένη εμφάνιση.

Η φράση, όμως, που έκανε τη διαφορά είναι και εκείνη που «δείχνει» τον λόγο που ο Λεβαδειακός «μεγάλωσε». Ο Νίκος Παπαδόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως «κοιτάω ψηλά κι αυτό θα κάνω από αύριο. Δεν κοιτάω ποιος είναι πίσω μου».

Η νοοτροπία του Έλληνα τεχνικού ξεχωρίζει και μαζί του ακολουθεί ολόκληρη η ομάδα. Στοχεύει διαρκώς σε μεγαλύτερα επιτεύγματα και αρκείται σε αυτά που έχει ήδη πετύχει.

Μένει να φανεί μέχρι πού μπορεί να φτάσει τελικά ο Λεβαδειακός.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στην Cosmote TV:

«Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό παιχνίδι, όταν δεν έχεις πάθος και χάνεις την μπάλα, ενώ είσαι μόνος σου, αυτές τις ήττες πρέπει να τις εκμεταλλευτείς για να γίνει μάθημα. Όταν λέω στους παίκτες μου ότι έχουμε ένα σημαντικό ματς, όλοι ασχολιόντουσαν με κάτι άλλο. Δυστυχώς, σήμερα χάσαμε όλες τις μονομαχίες, ενώ, όταν πηγαίναμε στην επίθεση, χάναμε την μπάλα.

Οι παίκτες μου πρέπει να μάθουν πως είναι η συμπεριφορά των πρωταθλητών. Εγώ κοιτάω ψηλά κι αυτό θα κάνω από αύριο. Δεν κοιτάω ποιος είναι πίσω μου και θέλω να μείνουμε στην πρώτη τετράδα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου».