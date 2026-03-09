Ο Ράφα Μπενίτεθ «χαμογελάει», καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκει γκολ, έχοντας πολλούς «πρωταγωνιστές» σε αυτό το έργο!

Τι καλύτερο από έναν προπονητή να βλέπει πολλούς ποδοσφαιριστές του να βρίσκουν δίχτυα; Ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό έχει πολλούς λόγους για να είναι «χαρούμενος».

Από τη μία, βλέπει αρκετές του μεταγραφές να «ανεβάζουν» στροφές, είναι στους «16» του Europa League, ενώ «κλείδωσε» την 4άδα του πρωταθλήματος.

Σε ό,τι αφορά τα ματς της Stoiximan Super League θα δούμε πως υπήρξαν πολλοί και διαφορετικοί «πρωταγωνιστές» στα 24 ματς που έχει παίξει.

Άλλωστε, αν δούμε όλους τους σκόρερ του θα καταλάβουμε πως βρίσκει γκολ από «παντού»!

Το απίστευτο «18άρι» του Παναθηναϊκού

Ο Ράφα Μπενίτεθ «χαμογελάει», καθώς στη Λειβαδιά είδε ακόμα δύο «όπλα» του να βρίσκουν στόχο.

Γιώργος Κυριακόπουλος και Σωτήρης Κοντούρης πέτυχαν το «παρθενικό» τους τέρμα, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.

Τι σημαίνει αυτό; Οι «πράσινοι» πλέον μετρούν 18 διαφορετικούς σκόρερ στη Stoiximan Super League! Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, που έχει να κάνει και με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών.

Στην κορυφή θα βρούμε τους Τάσο Μπακασέτας και Κάρολ Σφιντέρσκι με πέντε τέρματα, ενώ ένα λιγότερο έχει ο Τιν Γεντβάι.

«Πολυκοσμία» θα δούμε στον αριθμό «3», αφού τέσσερις παίκτες έχουν σκοράρει τόσα τέρματα. Από δύο γκολ έχουν προσφέρει οι Σίριελ Ντέσερς, Νταβίντε Καλάμπρια, Χάβι Ερνάντεθ, αλλά και ο Τετέ που αποχώρησε.

Παράλληλα, θα βρούμε συνολικά επτά διαφορετικούς παίκτες με ένα γκολ. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που τώρα είναι στον ΠΑΟΚ!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να «χτυπήσει» από παντού και με διαφορετικά πρόσωπα.

Αναλυτικά, όλοι οι σκόρερ του Παναθηναϊκού στη Stoiximan Super League:

Πέντε γκολ:

Τάσος Μπακασέτας, Κάρολ Σφιντέρσκι

Τέσσερα γκολ:

Τιν Γεντβάι

Τρία γκολ:

Ανάς Ζαρουρί, Βισέντε Ταμπόρδα, Ανδρέας Τεττέη, Φίλιπ Τζούρισιτς

Δύο γκολ:

Νταβίντε Καλάμπρια, Σίριελ Ντέσερς, Χάβι Ερνάντεθ, Τετέ*

Ένα γκολ:

Άνταμ Τσέριν, Γιώργος Κυριακόπουλος, Σωτήρης Κοντούρης, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ*, Σαντίνο Αντίνο, Ρενάτο Σάντσες, Μίλος Πάντοβιτς

*Έχουν αποχωρήσει.