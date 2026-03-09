Ο Ανάς Ζαρουρί συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του, χάρη στα όσα έκανε η ομάδα του.

Υπήρχε μεγάλο «μπέρδεμα», σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή του Ανάς Ζαρουρί στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Λανς, όμως στη συμφωνία των δύο ομάδων, υπήρχε και ένας «ειδικός όρος»!

Αυτό είχε να κάνει, με το αν οι «πράσινοι» θα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη, για την επόμενη σεζόν.

Ένα σενάριο που θα μπορούσε να επιτευχθεί, είτε μέσω του Europa League, είτε από τη Stoiximan Super League, αφού το Κύπελλο Ελλάδας Betsson είχε «χαθεί».

Προφανώς και το ένα «μονοπάτι» είναι πιο δύσκολο, αφού θα πρέπει να κατακτήσει τη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, αφού το «τριφύλλι» θα είναι την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη ό,τι και να γίνει.

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την 4άδα απέναντι στον Λεβαδειακό (08/03, 1-4), άρα δεδομένα θα μπορέσει να παίξει έστω σε προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Άρα, ο Ανάς Ζαρουρί θα συνεχίσει να είναι στην Ελλάδα, αφού θα υπάρξει κανονική αγορά, μετά από αυτήν την εξέλιξη. Πόσα χρήματα θα βάλει στα ταμεία της η Λανς;

Η γαλλική ομάδα, θα δει στο τέλος της σεζόν το ποσό των 2.800.000 ευρώ να μπαίνει στο λογαριασμό της.

Με την «υπόθεση Ανάς Ζαρουρί» να… κλείνει οριστικά, παρά το αρχικό «μπέρδεμα» που υπήρχε στην περίπτωσή του.