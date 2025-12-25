O Λούκας Τσάβες λέει «αντίο» στον Παναιτωλικό και αφήνει πίσω του ένα τεράστιο κενό, με την ομάδα του Αγρινίου να έχει «21 λόγους», για να θέλει την παραμονή του!

Το ύψος ποτέ δεν ήταν στα προτερήματά του. Όμως, τα όσα κάνει από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα είναι «μαγικά». Πολλές φορές ο Λούκας Τσάβες μάς άφησε με το στόμα «ανοιχτό» με τις επεμβάσεις του.

Ένας τερματοφύλακας, που δεν «γεμίζει» το τέρμα, αλλά τα «πεπραγμένα» του είναι εντυπωσιακά!

Η αποχώρησή του αφήνει ένα μεγάλο «κενό» και ο Παναιτωλικός έρχεται αντιμέτωπος με μία δύσκολη απόφαση.

Μετά τον δίχρονο δανεισμό του δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει ανανέωση.

Επομένως, η ομάδα του Αγρινίου θα πρέπει να βρει τη «χρυσή τομή», για μία νέα συμφωνία ή να κάνει την… υπέρβαση και να αγοράσει τον 30χρονο τερματοφύλακα από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Όμως, για να το κάνει θα πρέπει να δώσει περίπου 1 με 1.5 εκατομμύριο ευρώ, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την πατρίδα του, αυτό είναι το πόσο που θέλει το κλαμπ του!

Κι όλα αυτά, την ώρα που η πιο ακριβή αγορά του Παναιτωλικού είναι στις 250.000 ευρώ, όταν είχε αποκτήσει τον Κόστα Άλεξιτς.

Ωστόσο, υπάρχουν «21 λόγοι», που κάνον την ομάδα του να θέλει μία ενδεχόμενη «μονιμοποίηση» του Λούκας Τσάβες στη χώρα μας.

Γιατί «φρενάρουν» για Λούκας Τσάβες, ο Παναιτωλικός & οι «μεγάλοι» Τα δεδομένα στην υπόθεση του Λούκας Τσάβες και ο Παναιτωλικός που θα δώσει «μάχη» για να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

Οι «21 λόγοι», για να μείνει στην Ελλάδα ο Λούκας Τσάβες

Αρχικά, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που σίγουρα έχει «δηλώσει» πως είναι χαρούμενος στην Ελλάδα. Έτσι και αλλιώς και οι φίλοι του Παναιτωλικού τον έχουν κάνει σύνθημα στα… χείλη τους.

Oι άλλοι «20 λόγοι» αφορούν αποκλειστικά το αγωνιστικό κομμάτι. Από την ημέρα, που ο Λούκας Τσάβες έκανε το ντεμπούτο στην Ελλάδα μετράει σε 62 αναμετρήσεις και 22 ανέπαφες εστίες!

Ο μοναδικός τερματοφύλακας, που τον «προσπερνάει» είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, που σε 55 ματς έχει 28!

Από εκεί και πέρα, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος έχει 76.6% ποσοστό αποκρούσεων! Το καλύτερο σε όλο το πρωτάθλημα, από όταν έκανε την πρώτη του «γνωριμία»! Ωστόσο, τι είναι αυτό που τον «ξεχωρίζει»;

To πόσα γκολ έχει «σώσει», με τον αριθμό να «ζαλίζει»! Βάσει των ευκαιριών, που έχουν κάνει οι αντίπαλοι στην εστία του Παναιτωλικού, όσο παίζει ο Λούκας Τσάβες, η ομάδα του θα έπρεπε να είχε 80.4 γκολ παθητικό!

Όμως, ο 30χρονος πορτιέρε έχει «εξαφανίσει» 20.4 γκολ! Κι όμως, αφού οι Αγρινιώτες έχουν μάζεψει την μπάλα από τα δίχτυα τους 64 φορές!

Γι’ αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς κάθε γκολ που έχει «σωθεί» είναι και ένας παραπάνω λόγος, για να θέλει ο Παναιτωλικός την παραμονή του Αργεντίνου τερματοφύλακα.

Το τι θα γίνει στο τέλος; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει…