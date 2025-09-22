Τα δεδομένα στην υπόθεση του Λούκας Τσάβες και ο Παναιτωλικός που θα δώσει «μάχη» για να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

Όσα έκανε ο Λούκας Τσάβες απέναντι στον ΠΑΟΚ, ήταν απλώς μία υπενθύμιση, πως ο Παναιτωλικός διαθέτει έναν από τους κορυφαίους γκολκίπερ στη Stoiximan Super League.

Ο 30χρονος Αργεντίνος γκολκίπερ, για ακόμα μία σεζόν, αποδεικνύει πως είναι top επιπέδου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά, ο Παναιτωλικός φεύγει δίχως να ηττηθεί από την Τούμπα χάρις αυτόν και ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει εξαιτίας του. Χωρίς να βάλουμε στην «εξίσωση», τις πάσες ακριβείας που έκανε.

Και το ερώτημα, μετά το πέρας του Σαββατοκύριακου, είναι το εξής: «Πόσο εφικτό είναι να παραμείνει στον Παναιτωλικό;»

Ο Λούκας Τσάβες υπέγραψε με τους Αγρινιώτες τον Ιανουάριο του 2024, διετή δανεισμό από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, δίχως οψιόν αγοράς.

Στις αρχές του 2025, όταν είχε καθιερωθεί ως βασικός γκολκίπερ, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του, έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Όποιος τον θέλει στο ρόστερ του, λοιπόν, οφείλει να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Αρχεντίνος, την ώρα που ο παίκτης βάσει Transfermarkt, κοστολογείται στα 1.200.000 ευρώ. Ποιες είναι;

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και από τη χώρα του 30χρονου γκολκίπερ, οι Αργεντίνοι ζητούν 1.500.000 ευρώ για την πώλησή του. Αυτός είναι και ο λόγος, που οι «μεγάλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου έκαναν βήματα πίσω για την περίπτωσή του. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παναιτωλικός «πονοκεφαλιάζει».

Ο ίδιος ο Λούκας Τσάβες έχει τονίσει επίσημα και ανεπίσημα, πόσο χαρούμενος είναι στην Ελλάδα και πως επιθυμεί να παραμείνει στο Αγρίνιο.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το συμβόλαιό μου λήγει στο τέλος του έτους. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος στον σύλλογο και ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί για τα 100 χρόνια του συλλόγου», είχε δηλώσει στο Monobala.gr και τον Πάρη Τσελεπίδη, στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Μίας μορφής συνιδιοκτησία ή ένας νέος δανεισμός, αλλά με εντελώς νέα συμφωνία καθώς επέκταση του διετούς δεν προβλέπεται, θα ήταν μία λύση. Όλα στο τέλος της ημέρας, όμως, εξαρτώνται από τις ορέξεις της Αρχεντίνος.

Γιατί έως τώρα, ο Παναιτωλικός έχει ως μεταγραφή ρεκόρ, τις 250.000 του Άλεξιτς. Αυτήν τη φορά, απαιτείται ποσό σχεδόν έξι φορές μεγαλύτερο.