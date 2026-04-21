Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι για το 2026, αφού κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/04, 0-2) βρήκε «αντίδοτο» σε ένα συνεχόμενο πρόβλημα.

Το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο «βάφτηκε» ερυθρόλευκο. Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να πάρει μία νίκη-οξυγόνο απέναντι στον Παναθηναϊκό (19/04, 0-2).

Σε ένα ματς που οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να είχαν μείνει μέχρι και στο -8 από την ΑΕΚ. Ωστόσο, με την επικράτησή τους «κράτησαν» τη διαφορά στους πέντε βαθμούς και όλα παραμένουν «ανοιχτά».

Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκε νικήτρια σε ντέρμπι για το 2026!

Κι όμως, αφού στις προηγούμενες τέσσερις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα ήθελε. Ο συνολικός απολογισμός, μέχρι και πριν λίγες ώρες, ήταν δύο ήττες, ισάριθμες ισοπαλίες και ένας αποκλεισμός.

Τι κοινό είχαν αυτά τα ματς; Το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν αρκετά να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Όμως, απέναντι στον Παναθηναϊκό είδαμε μία επίδοση, που δεν είχε ξαναγίνει τη φετινή χρονιά σε ντέρμπι.

Το «αντίδοτο» στο μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού

Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι «ερυθρόλευκοι» έχουν… κολλήσει στα παιχνίδια τους. Το κάθε άλλο, αφού πολλά είναι τα ματς, με τον Ολυμπιακό να μένει χωρίς σκορ.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού -πιθανότατα- θα «συνδυαστεί» και με μία «φτωχή» δημιουργικά βραδιά.

Απέναντι στον ΠΑΟΚ (14/01, 0-2) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson είχε μονάχα δύο σουτ εντός στόχου! Σε μία αναμέτρηση που έφερε και τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια.

Κόντρα στην ΑΕΚ (01/02, 1-1), για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η αλήθεια είναι ότι οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρίες.

Συνολικά μέτρησαν 11 τελικές προσπάθειες, ενώ παράλληλα είχαν και τρεις μεγάλες ευκαιρίες.

Παρ’ όλα αυτά, το τελικό 1-1 ήρθε έπειτα από πέναλτι στα… χασομέρια. Στη «λευκή» ισοπαλία είχε μείνει η «μονομαχία» του με τον ΠΑΟΚ (08/03, 0-0).

Σε ένα ματς που οι Πειραιώτες μπορεί να είχαν 19 τελικές προσπάθειες, αλλά δεν δημιούργησαν καμία μεγάλη ευκαιρία. Οι δύο ήττες του Ολυμπιακού σε ντέρμπι είχαν το ίδιο «μοτίβο».

Δέχτηκε γκολ πολύ νωρίς από Παναθηναϊκό (08/02, 0-1) και ΑΕΚ (05/04, 0-1) και δεν μπόρεσε να βγάλει «αντίδραση».

Σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις είχε μονάχα δύο μεγάλες ευκαιρίες, ενώ συνολικά 20 προσπάθειες για γκολ.

Στη Λεωφόρο οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να «εκτοξευτούν» δημιουργικά. Ναι μεν είχαν μονάχα επτά τελικές προσπάθειες, αλλά την ίδια ώρα μέτρησαν τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες!

Τις περισσότερες που είχαν σε ντέρμπι τη φετινή χρονιά, βρίσκοντας -έστω και προσωρινά- «αντίδοτο» σε ένα συνεχόμενο πρόβλημα που είχαν.