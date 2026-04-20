Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ φαίνεται πως δύσκολα θα συνεχίσει στη Λυών, μετά το πέρας του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επέλεξε να αποχωρήσει προσωρινά από τον Ολυμπιακό, με τη Λιόν να έρχεται σε συμφωνία για τον δανεισμό του Ουκρανού επιθετικού μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο.

Παρόλο που στη συμφωνία συμπεριλήφθηκε οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, το επικρατέστερο σενάριο –σύμφωνα με το γαλλικό μέσο «Sport.fr»– είναι η επιστροφή του παίκτη στον Πειραιά.

Η Λιόν, αν και εξετάζει το ενδεχόμενο μονιμοποίησης της μεταγραφής, θεωρεί το ποσό της ρήτρας απαγορευτικό, δεδομένης της ανάγκης του συλλόγου να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ από πωλήσεις, προκειμένου να επέλθει οικονομική ισορροπία.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάρεμτσουκ, κατά την παρουσία του στη γαλλική ομάδα, έχει καταγράψει 2 γκολ και 1 ασίστ σε 10 εμφανίσεις, έχοντας πάρει φανέλα βασικού μόνο στις 5 από αυτές.