Η πλατεία Αριστοτέλους έχει βαφτεί στα «ασπρόμαυρα» για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του και η Θεσσαλονίκη το γιορτάζει!

Η πλατεία Αριστοτέλους έχει μεταμορφωθεί στον κεντρικό πόλο των εορταστικών εκδηλώσεων, φιλοξενώντας ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα που θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ξεκινώντας από τις 11:00 το πρωί, οι υποστηρικτές του ΠΑΟΚ κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην ένδοξη πορεία του συλλόγου μέσα από ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο, το οποίο περιλαμβάνει προβολές ντοκιμαντέρ και ειδικά οπτικοακουστικά αφιερώματα στις κορυφαίες στιγμές του «ασπρόμαυρου» αιώνα.

Η κορύφωση της γιορτής θα έρθει το βράδυ, όταν ένα φαντασμαγορικό σόου με drones θα φωτίσει τον ουρανό της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες με τις στιγμές-ορόσημα και πρόσωπα από την ιστορία του ΠΑΟΚ που κοσμούν την πλατεία Αριστοτέλους: