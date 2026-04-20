Ο Ορμπελίν Πινέδα παρέδωσε «masterclass» κόντρα στον ΠΑΟΚ, όμως αυτό δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση.

Η ΑΕΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές στην εμφατική νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ειδική μνεία χρήζει, δίχως αμφιβολία, η εμφάνιση του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Μεξικανός χαφ έκανε τα πάντα -ξανά- σωστά και ήταν ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Είχε γκολ και ασίστ στο 3-0 (19/04) με τον «Δικέφαλο του Βορρά», βάζοντας τη «σφραγίδα» του σε μία νίκη, που αποτέλεσε το πιο καθοριστικό βήμα προς τον τίτλο της Stoiximan Super League.

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ χρειάζεται τον πολύ καλό Πινέδα. Και αυτό φαίνεται εδώ και καιρό, καθώς ο Μεξικανός έχει ξαναβρεί τον παλιό καλό του εαυτό.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί ήδη σε 46 παιχνίδια και μετρά 5 γκολ και 5 ασίστ. Αντίστοιχα, την περασμένη σεζόν είχε μείνει αρκετά μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα, μετρώντας μόλις 1 γκολ.

Μαζί με τη δική του αλλαγή, μοιάζει σαν να «παρασύρει» και ολόκληρη την ΑΕΚ, όπως φαίνεται φυσικά μέσα από αυτούς τους τελευταίους μήνες.

Το «masterclass» με τον ΠΑΟΚ

Για να επιστρέψουμε στο ματς με τον ΠΑΟΚ, ο Πινέδα δεν είχε μόνο το γκολ και την ασίστ. Αυτά αποτέλεσαν το «κερασάκι» στην τούρτα.

Ο 30χρονος χαφ μέτρησε 4 πάσες-κλειδιά προς την αντίπαλη άμυνα, ενώ είχε 93% ποσοστό ακρίβειας στις πάσες του (25/27)! Οι περισσότερες εξ αυτών, μάλιστα, ήρθαν στο αντίπαλο μισό.

Από εκεί και πέρα, έφτασε 4 φορές σε κάποια τελική προσπάθεια και μετέφερε την μπάλα προς το αντίπαλο μισό σε 12 περιπτώσεις.

Κομβικός φυσικά ήταν και στο αμυντικό κομμάτι, όπου ανέκτησε την μπάλα 5 φορές, ενώ «καθάρισε» δύο φάσεις και μέτρησε 3/6 πετυχημένα τάκλιν.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η παρουσία του Πινέδα ήταν καταλυτική για την ομάδα την ΑΕΚ. Και είναι δεδομένο, πως το ερχόμενο καλοκαίρι η «Ένωση» θα θελήσει να μπει σε συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του το συντομότερο, αφού θα βαδίζει προς τον τελευταίο του χρόνο, έχοντας ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2027.