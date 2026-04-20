Ο Σαντιάγκο Έσε έκανε ένα «γεμάτο» παιχνίδι για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αποτέλεσε ξανά, μετά από καιρό, τον «συνδετικό κρίκο» που είναι απαραίτητος στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική και συνάμα ιστορική νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/04, 0-2), στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που διεξήχθη στη Λεωφόρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγε σε ένα ματς do or die με τους παίκτες που «έχτισε» τον δικό του Ολυμπιακό. Τους στήριξε, τους πίστεψε, τους ενέπνευσε και το αποτέλεσμα ήρθε. Ωστόσο, η επαναφορά ενός «συνδετικού κρίκου», που ενώνει όλη την ομάδα και την κάνει λειτουργική, ήταν σίγουρα ένας καθοριστικός παράγοντας για το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Σαντιάγκο Έσε στο ντέρμπι «αιωνίων» ήταν κομβικός και έδειξε τον λόγο που ήταν ο μοναδικός που είχε κερδίσει το χειροκρότημα στο ματς με την ΑΕΚ, στο Γ. Καραϊσκάκης, από τον κόσμο των Πειραιωτών.

Ο Αργεντίνος μέσος είχε περάσει ένα μεγάλο διάστημα, που δεν έφτανε στα γνωστά του στάνταρ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ήταν κακός στα παιχνίδια που αγωνιζόταν.

Με τον Παναθηναϊκό, όμως, απέδειξε πως όταν αυτό συμβαίνει, τότε δύναται να αλλάξει όλη η εικόνα του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο.

Με τον Έσε να επιστρέφει όπως τον έχουμε συνηθίσει, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν και πάλι τη σύνδεση μεταξύ των γραμμών τους. Ο 24χρονος είναι ένα από τα σημαντικότερα «χαρτιά» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όταν λείπει ή είναι μακριά από τον καλό του εαυτό, η διαφορά είναι αισθητή.

Όσα έκανε με τον Παναθηναϊκό

Απέναντι στον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ο Σαντιάγκο Έσε είχε ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι.

Αρχικά, μέτρησε 52 ενέργειες με την μπάλα, έχοντας 27/39 εύστοχες πάσες. Μάλιστα, δημιούργησε και μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του, ενώ είχε 2 πάσες-κλειδιά προς την αντίπαλη άμυνα.

Παράλληλα, μετέφερε την μπάλα σε 12 περιπτώσεις, κέρδισε 3 φάουλ, αλλά και 7 από τις 13 μονομαχίες που έδωσε συνολικά σε έδαφος και αέρα.

Όσον αφορά την αμυντική συνεισφορά του, ο Έσε «καθάρισε» τρεις φάσεις για την άμυνα του Ολυμπιακού, μέτρησε 1 κλέψιμο και ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 4 περιπτώσεις.

Ο Αργεντίνος είχε λείψει από το παιχνίδι των Πειραιωτών και έδειξε ξανά, γιατί είναι απολύτως απαραίτητος για το παιχνίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.