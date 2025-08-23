Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το Ole.gr θυμίζει τις προηγούμενες παρόμοιες πρεμιέρες, αλλά και ένα σερί, που θέλουν να σταματήσουν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League της νέας σεζόν, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR, στο Γ. Καραϊσκάκης.

Βέβαια, το φαληρικό γήπεδο θα είναι κάπως «παγωμένο», καθώς οι Πειραιώτες κουβαλούν τιμωρία της έδρας τους, από τον περσινό τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να μην έχουν τους φιλάθλους στο πλευρό τους.

Ολυμπιακός: Η εξέλιξη που «ανοίγει» τον… δρόμο για την έλευση του Αντίνο Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «κυνηγά» τον Σαντίνο Αντίνο και μία τελευταία εξέλιξη, φαίνεται πως βοηθά την προσπάθεια των Πειραιωτών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τους Αρκάδες, στην πρεμιέρα του σε νέα σεζόν πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια, πρόκειται να κοντραριστούν για τέταρτη φορά, μετά από εκείνες το 2008/09, 2019/20 και 2020/21.

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν γηπεδούχοι, όπως θα συμβεί και το βράδυ του Σαββάτου (23/08, 20:00). Στην πρώτη, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 3-1, έχοντας βρεθεί μάλιστα και πίσω στο σκορ.

Στις έτερες, πιο πρόσφατες συναντήσεις, είχαν βγει και πάλι νικητές, με 1-0 και 3-0, αντίστοιχα. Επομένως, θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση και να κρατήσουν το ποσοστό τους στο… 100%.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα σερί του Αστέρα, που θέλει να διακόψει ο Ολυμπιακός. Την περασμένη σεζόν, ο σύλλογος της Τρίπολης είχε μείνει αήττητος κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, νικώντας εντός έδρας, ενώ πήρε την ισοπαλία στο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Ολυμπιακός τα βάζει με μεγάλους: Θέλει τον ίδιο παίκτη με «γίγαντες» της Ευρώπης Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ρίχνει τα δίχτυα του στη Λατινική Αμερική για παίκτες, έχοντας βάλει στο μάτι τον ίδιο παίκτη που γλυκοκοιτάζουν μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σε περίπτωση που ο Αστέρας καταφέρει να παραμείνει αήττητος και σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι με τους Πειραιώτες, θα φτάσει σε ένα σερί, που είχε πετύχει για τελευταία και μοναδική φορά, πριν από επτά χρόνια.

Από τον Ιανουάριο του 2017, μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί τρεις φορές, μένοντας στην ισοπαλία σε ισάριθμες περιπτώσεις!