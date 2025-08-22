Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ρίχνει τα δίχτυα του στη Λατινική Αμερική για παίκτες, έχοντας βάλει στο μάτι τον ίδιο παίκτη που γλυκοκοιτάζουν μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τα μάτια και τα αύτια του ανοιχτά, στραμένα προς τη Λατινική Αμερική συνεχίζει να έχει ο Ολυμπιακός που «σκανάρει» την αγορά για λύσεις με μεγάλο potential και σπουδαία prospects. Και φέτος έχει… ψηφίσει τη «χώρα του καφέ» και εκείνη του «τανγκό», ψωνίζοντας από εκεί. Μία περίπτωση είναι του Σιπιόνι ή του Νασιμέντο ενώ συνεχίζει το πρέσινγκ του για να ντύσει στα «ερυθρόλευκα» τον Αντίνο Σαντίνο. Δεν σταματά όμως εκεί.

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο που έχει δουλέψει σε μεγάλα Μέσα, οι Πειραιώτες εξετάζουν την περίπτωση του 19χρονου κεντρικού αμυντικού, Λουίς Μπενεντέτι από τη Βραζιλία ο οποίος ανήκει στην Παλμέιρας. Μία θέση στην οποία ούτως ή άλλως χρειάζονται ενίσχυση.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, για τον ίδιο παίκτη ενδιαφέρονται τόσο η Άρσεναλ όσο και η Μπαρτσελόνα με το εκτεταμένο δίκτυο σε όλον τον κόσμο. Δύο ομάδες που έχουν δείξει τα διαπιστευτήριά τους στο σκάουτινγκ και την εύρεση ταλέντων.

Είναι ξεκάθαρη η στόχευση του Ολυμπιακού τους τελευταίους μήνες να ψάξει για… λαυράκια από τη Λατινική Αμερική τα οποία θα κάνουν τη διαφορά πριν πάρουν μεταγραφή σε κάποιο πιο προηγμένο πρωτάθλημα.

🚨🆕 #Palmeiras 🇧🇷

Arsenal, Barcelona and Olympiacos are interested in Palmeiras' 19-year-old defender Luis Benedetti. pic.twitter.com/rNgIjEniJn — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 22, 2025

Υπενθυμίζεται πως και για τον Αντίνο είχαν ψαχτεί τους προηγούμενους μήνες μεγαθήρια της Ευρώπης, όντας στα υπόψιν τους.

Ο Λουίς Μπενεντέτι είναι γεννημένος τον Ιούνιο του 2006 και έχει συμβόλαιο με την Παλμέιρας μέχρι το 2029. ‘Έχει γράψει 27 συμμετοχές με την U20 της Παλμέιρας και 9 με την αντρική ομάδα.