Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βλέποντας τα «προβλήματα» του Ολυμπιακού να αυξάνονται «κάλεσε» στην πρώτη ομάδα τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Ποιο είναι το προφίλ του 18χρονου φορ;

Ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από μία εβδομάδα, δίνει τον πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Ωστόσο, τα προβλήματά του είναι πάρα πολλά.

Ο Ρεμί Καμπελά και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα είναι τιμωρημένοι. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος δέχτηκε κόκκινη κάρτα με την Μπρέντα (19/07, 2-3), ενώ ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πρέπει να εκτίσει την ποινή, που «χρωστάει» απ’ το πέρασμά του στην Κόμο.

Χωρίς Καμπελά ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα, εξαιτίας της κόκκινης με την Μπρέντα! Ο Ρεμί Καμπελά θα απουσιάσει από το Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR, λόγω της αποβολής του στο φιλικό με την Μπρέντα.

Την ίδια ώρα, ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι αμφίβολος, καθώς είναι στα «πιτς» με τραυματισμό, εδώ και αρκετό καιρό.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός φορ απουσίασε από το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Επομένως κάνει… αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα.

Γιατί ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάρεμτσουκ στο φιλικό με την Ίντερ; Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για τη φιλική αναμέτρηση με την Ίντερ. Γιατί θα απουσιάσει ο Ουκρανός φορ;

Για αυτόν τον λόγο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κάλεσε» εσπευσμένα έναν νεαρό ποδοσφαιριστή στην πρώτη ομάδα.

Το who is who του Κωνσταντίνου Αγγελάκη

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Asteras AKTOR. Μιλάμε για έναν 18χρονο αθλητή, που είναι αριστεροπόδαρος και παίζει ως σέντερ φορ.

Από το 2023 ήταν στην Τρίπολη, καθώς πήρε την αποφάσισε να φύγει από τα Τρίκαλα, όπου ζούσε, για να «κυνηγήσει» το όνειρό του, ενώ τον Απρίλιο του 2024 έγινε επαγγελματίας.

Είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, με τρομερή ικανότητα στον «αέρα». Άλλωστε, βλέπει τον κόσμο από τα 197 εκατοστά, γεγονός που τον βοηθάει πάρα πολύ, τόσο σε δύναμη, όσο και στις κεφαλιές.

Την περασμένη σεζόν, μέτρησε 13 γκολ σε 28 εμφανίσεις με την Κ19 του Asteras AKTOR.

Μάλιστα, έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον περασμένο Οκτώβριο, αφού έπαιξε στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, σε ένα ματς κόντρα στη Ζάκυνθο (31/10/2024, 1-2).

Παράλληλα, είχε ακόμα δύο συμμετοχές στη Stoiximan Super League και μία στη Super League 2!

Άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην προετοιμασία της Β’ ομάδας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλησε να τον «επιβραβεύσει», την ώρα που έχει πολλά «προβλήματα» στο ρόστερ του. Για αυτόν τον λόγο, έφυγε από το Καρπενήσι και θα συνεχίσει στο Ρέντη τις προπονήσεις του.