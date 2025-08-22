Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «κυνηγά» τον Σαντίνο Αντίνο και μία τελευταία εξέλιξη, φαίνεται πως βοηθά την προσπάθεια των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παλεύει την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο και πλέον, φαίνεται πως ευνοείται στη συγκεκριμένη υπόθεση, από μία τελευταία εξέλιξη.

Η ήττα της Γοδόι Κρουζ από την Ατλέτικο Μινέιρο και ο αποκλεισμός της από το Κόπα Σουνταμερικάνα ήταν ένας παράγοντας που δείχνει πως λειτουργεί υπέρ των Πειραιωτών.

Ο «συμβιβασμός» του Μεντιλίμπαρ για τη νέα σεζόν & η ατάκα για τον Πνευμονίδη Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «αποκάλυψε», πώς θέλει να τελειώσει η σεζόν που ξεκινάει για τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα, έκανε και μία δήλωση, που μπορεί να είναι και «προάγγελος» για τη χρησιμοποίηση του Σταύρου Πνευμονίδη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο δρόμος για την απόκτησή του «ανοίγει», για έναν παίκτης που ο Ολυμπιακός έχει ξεχωρίσει για τα «φτερά» της επίθεσής του, εδώ και αρκετό καιρό.

Όπως αναφέρεται, η πρόταση που έχει κατατεθεί στη Γοδόι Κρουζ φτάνει στα 7 εκατομμύρια ευρώ, συν 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Ολυμπιακός έχει έναν σημαντικό σύμμαχο

Η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτήν την υπόθεση, είναι ο ίδιος ο παίκτης.

Ο Αντίνο μοιάζει να έχει αποφασίσει να μετακομίσει στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας του, να πουν το «ναι» στην πρόταση των «ερυθρολεύκων».

Δίχως αμφιβολία, αυτό το γεγονός αποτελεί το σπουδαιότερο «ατού» σε αυτή τη «μάχη» και στο φινάλε, ίσως κάνει τη διαφορά.