Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League, χωρίς οι Μενχτί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρουν, κάτι που είχε να συμβεί πολλούς μήνες!

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να κερδίσουν τον Παναιτωλικό (21/02, 2-0) για την 22η «στροφή» της διοργάνωσης. Ποιοι ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης;

Οι Λορέντσο Πιρόλα και Γιουσούφ Γιαζίτσι. Δηλαδή, οι Πειραιώτες δεν… χρειάστηκαν τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι για να κερδίσουν.

Μία συνθήκη, που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε πάρα πολύ καιρό να τη ζήσει. Κι όμως, αφού οι τελευταίοι πέντε μήνες, είχαν στις νίκες πάντα γκολ από ένα από τα δύο «κανόνια» τγς!

Μετά από πέντε μήνες, το έκανε ξανά

Πότε θα βρούμε την τελευταία φορά, που οι Πειραιώτες κέρδισαν στο πρωτάθλημα, χωρίς γκολ του Μεχντί Ταρέμι ή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί;

Θα πρέπει να «γυρίσουμε» στα τέλη Σεπτέμβρη. Τότε, ο Ολυμπιακός είχε φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό (27/09, 3-2) σε ένα ματς που ήταν «ανοιχτό», μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Τα τρία γκολ για τους γηπεδούχους είχαν έρθει από τον Τσικίνιο, που σκόραρε δις, αλλά και τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Η αρχή, το «μυαλό» και ο… ήρωας Τρεις παίκτες, τρία σημεία-κλειδιά για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το Ολυμπιακός-Λεβαδειακός επιβεβαίωσε, εκ νέου, πως αποτελούν το δυνατό «χαρτί» του Βάσκου.

Από εκείνη την ημέρα και μετέπειτα, ποτέ ξανά δεν είχαμε νίκη των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα, χωρίς νίκη των δύο ποδοσφαιριστών του με τα περισσότερα τέρματα τη φετινή σεζόν.

Κι όμως, αρκεί να δούμε ένα-ένα τα ματς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αν το κάνουμε θα βρούμε 11 νίκες στη Stoiximan Super League.

Πόσα γκολ έχουμε από τους δύο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων»;

Σε αυτό το διάστημα, ο Μεχντί Ταρέμι έχει έξι τέρματα, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετράει 10, εξαιρώντας το ματς με τον Παναιτωλικό (21/02, 2-0)! Ένα στατιστικό, που «δείχνει» πολλά, για το πόσο η απόδοση του Ολυμπιακού μπορεί να «επηρεαστεί» από δύο μονάχα ποδοσφαιριστές του.

Μόνο τυχαίο γεγονός, πως εδώ και πέντε μήνες όλες οι νίκες του είχαν τουλάχιστον ένα γκολ από τον Μεχντί Ταρέμι ή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.