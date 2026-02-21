Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ένα μεγάλο «παράπονο», ενώ αναφέρθηκε και στην Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες μπόρεσαν να κερδίσουν τον Παναιτωλικό (21/02, 2-0) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που οι σκόρερ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν οι Λορέντσο Πιρόλα και Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Η αλήθεια είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαν να είχαν ανεβάσει περισσότερο τον δείκτη του σκορ.

Όμως, οι επεμβάσεις του Γεχβέν Κουτσερένο, αλλά και η αστοχία τους δεν τους το επέτρεψαν.

Γεγονός, στο οποίο στάθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV. Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του πρέπει να «τελειώνει» πιο νωρίς τα ματς και να μην δίνει ευκαιρίες στους αντιπάλους της.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για τη ρεβάνς με την Μπάγερν Λεβερκούζεν, λέγοντας πως το κλαμπ του μπορεί να κάνει την ανατροπή, έχοντας ως παράδειγμα το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για την επιστροφή στις νίκες:

«Παρ’ όλο που θα έπρεπε να ήταν παιχνίδι που θα κερδίζαμε με πιο απλό τρόπο, χρειάστηκε να υποφέρουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, δώσαμε και κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό».

Αν είναι ικανοποιημένος από την παραγωγή της ομάδας του:

«Ναι, όμως δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα , δεν θα έχουμε πάντα τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι».

Για τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν:

«Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι, βέβαια είναι μεγαλύτερη ομάδα. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν καταφέρουμε να βάλουμε ένα γκολ στην αρχή, τότε θα έχουμε πραγματικά πιθανότητες, όχι πολλές, οι περισσότερες θα είναι με τον αντίπαλο, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε».