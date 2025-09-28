Τρεις παίκτες, τρία σημεία-κλειδιά για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το Ολυμπιακός-Λεβαδειακός επιβεβαίωσε, εκ νέου, πως αποτελούν το δυνατό «χαρτί» του Βάσκου.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει αρχίσει να βρίσκει τις «σταθερές» του. Μπορεί ο αξιόμαχος Λεβαδειακός, που είχε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, να τον «στρίμωξε», όμως στο φινάλε, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τη δουλειά και ετοιμάζεται για Λονδίνο.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει αποδείξει πως θέλει όλοι οι παίκτες στο ρόστερ του να είναι ενεργοί. Κάθε ποδοσφαιριστής οφείλει να είναι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, ώστε να προσφέρει αυτό που του ζητά. Αυτό το έχει «κερδίσει», εδώ και καιρό.

Παράλληλα, όμως, θέλει να ξέρει πως μπορεί να στηριχθεί, σε σταθερή βάση, σε ορισμένα πρόσωπα. Ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, χωρίς καμία αμφιβολία.

Ωστόσο, από όσα παρουσιάζει ο Ολυμπιακός στη φετινή σεζόν, μάλλον στη λίστα μπορούμε να βάλουμε ακόμα τρεις παίκτες. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Τσικίνιο έχουν εξελιχθεί σε σημεία-κλειδιά.

Credits: Intime

Η «αρχή» κάθε σκέψης

Ο αρχηγός των Πειραιωτών χρίστηκε σκόρερ, όμως πέρα από αυτό, είχε και πάλι μία πολύ «γεμάτη» παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Επί της ουσίας, αποτελεί την έναρξη, για κάθε επιθετική σκέψη της ομάδας του.

Ο Ρέτσος είναι η αρχή του παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Είναι εκείνος, που θα δώσει το «έναυσμα», ώστε να προωθηθούν οι συμπαίκτες του. Είναι χαρακτηριστικό, πως στα πέντε ματς στη Stoiximan Super League, μετρά 89% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, με 57.2 ανά ματς.

Βέβαια, η επιρροή του δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό σκέλος. Κάθε φορά που είναι απαραίτητο, θα «φωνάξει», θα δώσει οδηγίες, θα «αφυπνίσει» τους υπόλοιπους.

Ο Μεντιλίμπαρ τον εμπιστεύεται με «κλειστά» μάτια. Του έχει δώσει φανέλα βασικού, σε όλα τα ματς, με εξαίρεση εκείνο του Κυπέλλου στην Τρίπολη. Δεν είναι τυχαίο.

Το «μυαλό» της ομάδας

Ο Χρήστος Μουζακίτης, από την άλλη, φαίνεται πως εξελίσσεται σε βασικό «γρανάζι» της ενδεκάδας του Μεντιλίμπαρ. Ο ταλαντούχος χαφ, όσο προχωράει η σεζόν, τόσο πιο κομβικός γίνεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Είχε την ασίστ στον Ρέτσο, κόντρα στον Λεβαδειακό, αλλά και το σουτ, από το οποίο προήλθε το 2-1 με τον Τσικίνιο. Παρατηρώντας την αναμέτρηση, γίνεται αντιληπτό πως ήταν το «μυαλό» της μεσαίας γραμμής, στο οργανωτικό κομμάτι των Πειραιωτών.

Τι «έγραψε» στα 65 λεπτά που ήταν στον αγωνιστικό χώρο; Σε 50 επαφές με την μπάλα, είχε 1 ασίστ, 21/30 εύστοχες πάσες, 1 δοκάρι, 3 σουτ, 1 πάσα-κλειδί και 2/3 εύστοχες μακρινές μπαλιές. Παράλληλα, κέρδισε και τις 4 από τις 7 μονομαχίες που έδωσε, ενώ φυσικά, είχε τη σωτήρια επέμβαση στο 10’, όταν απομάκρυνε την μπάλα, λίγο πριν περάσει τη γραμμή της εστίας.

Γενικότερα, ο Μουζακίτης, συγκριτικά με την περασμένη σεζόν, έχει αρχίσει να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο επιθετικό κομμάτι. Ένα στοιχείο, το οποίο έχει εντοπίσει ο Μεντιλίμπαρ και του αρέσει αρκετά.

Credits: Intime

Ο «ήρωας» του Μεντιλίμπαρ

Για τον Τσικίνιο και όσα κάνει φέτος, μάλλον δεν χρειάζεται να γραφτούν πολλά. Ήδη, έχει προλάβει να κρίνει δύο παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει τον «ήρωά» του, εάν θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι. Βοηθάει παντού. Δημιουργικά, αμυντικά, επιθετικά. Όπου τον χρειάζεται. Κι ο Πορτογάλος δείχνει να απολαμβάνει αυτόν τον ρόλο.

Και στην περίπτωσή του, η ουσία δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ. Αν και σίγουρα αυτά αρκούν, για να τον «χρίσουν» πρωταγωνιστή και ήρωα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είχε 27/32 σωστές πάσες, 5/9 κερδισμένες μονομαχίες, 3 πάσες-κλειδιά και 2 κερδισμένα φάουλ.

Η συγκεκριμένα τριάδα, λοιπόν, μοιάζει καταλυτική, έως τώρα, για τον Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον, έτσι έχει εξελιχθεί στη φετινή σεζόν. Το Ολυμπιακός-Λεβαδειακός επιβεβαίωσε, εκ νέου, πως αποτελούν το δυνατό «χαρτί» του Βάσκου.