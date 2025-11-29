O Λεβαδειακός έχει «τρελάνει» τους πάντες με τα όσα κάνει και στην επίθεσή του πετάει «φωτιές», με δύο παίκτες που σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ ανά 90’!

Αν πρέπει να μιλήσουμε για εκπλήξεις, χωρίς καμία αμφιβολία από την κουβέντα δεν πρέπει να λείπει ο Λεβαδειακός.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει «τρελάνει» τους πάντες. Στη Stoiximan Super League έχει ξεκινήσει φανταστικά και -αυτή τη στιγμή- έχει 21 βαθμούς και είναι στην 4η θέση.

Τι κάνει τη διαφορά στην ομάδα της Βοιωτίας; Τα όσα κάνει στην επίθεση, καθώς «πετάει» φωτιές!

Άλλωστε, μιλάμε για την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος έχοντας 28 γκολ. Κι όλα αυτά, ενώ δύο παίκτες του βρίσκουν τουλάχιστον ένα γκολ ανά 90’ λεπτά συμμετοχής.

Η πιο «ασυνήθιστη» απόφαση άλλαξε τον ρου ενός συλλόγου, αποδίδοντας ποδοσφαιρική «δικαιοσύνη» Άπαντες αναγνωρίζουν τη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παρ΄ όλα αυτά, τίποτα δεν άρχισε φέτος. Στην πραγματικότητα, όσα κάνει ο Λεβαδειακός αποτελούν την κορυφή του «παγόβουνου», αφού όλα ξεκίνησαν, με μία απόφαση καθόλου συνηθισμένη.

Πεντρόζο και Όζμπολτ έχουν «τρελάνει» τη στατιστική

Ναι μεν στην κορυφή στον πίνακα των σκόρερ θα βρούμε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά δυνατή παρουσία έχει και ο Λεβαδειακός.

Κι αυτό, γιατί ο Άλεν Όζμπολτ έχει επτά τέρματα και ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο έξ! Οι αριθμοί τους από μόνοι τους είναι εντυπωσιακοί, όμως, υπάρχει κάτι ακόμα που τους κάνει ακόμα που ξεχωρίζει!

Τι είναι αυτό; Η αναλογία γκολ/λεπτά συμμετοχής. Ο Άλεν Όζμπολτ θέλει -κάτι λιγότερο- από ένα ματς, ώστε να πετύχει ένα γκολ στη Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, θέλει 89’ λεπτά!

Ωστόσο, ο συμπαίκτης του έχει «σπάσει» όλα τα κοντέρ. Ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο θέλει 66’ ώστε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Κι όμως, μπορεί ο Λεβαδειακός να έχει ποδοσφαιριστές που σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά το κάνουν και στο «άψε-σβήσε»!

Το αν θα συνεχίσουν με την ίδια «ταχύτητα» κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, οι δύο παίκτες των Βοιωτών -μέχρι στιγμής- τα πηγαίνουν περίφημα και «τρελαίνουν» τη στατιστική.