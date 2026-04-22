Ο Ατρόμητος ήταν απολαυστικός απέναντι στον Πανσερραϊκό (22/04, 0-4) και πέτυχε μία νίκη, που θα τη «θυμάται» για έναν ιδιαίτερο λόγο!

Η 4η αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Super League ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να κάνει… πάρτι στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι Περιστεριώτες κέρδισαν με 4-0 (22/04) τον Πανσερραϊκό, σε ένα ματς που στο 36ο λεπτό ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειχνε 0-3!

Πλέον, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ είναι μία… ανάσα από την παραμονή της στην κατηγορία και με τη «βούλα», αφού είναι στο +14 από τη ζώνη του υποβιβασμού με έξι αγωνιστικές να απομένουν.

Μετά από μία αναμέτρηση που θα «ξεχάσει» πολύ δύσκολα, αφού είχε μία «ιδιαίτερη σημασία» για το κλαμπ! Ο λόγος;

Το 4-0 είναι και η πιο ευρεία νίκη στην ιστορία του Ατρόμητου στην Α’ Εθνική, από τη σεζόν 1972-73! Δηλαδή, από όταν και «ανέβηκε» στα «μεγάλα σαλόνια» για πρώτη φορά.

Ο Ατρόμητος «ισοφάρισε» το ρεκόρ του

Η αλήθεια είναι πως δεν μιλάμε για ένα ρεκόρ που «έσπασε», αλλά για μία επίδοση που «ισοφαρίστηκε»! Κι αυτό, γιατί ο σύλλογος του Περιστερίου είχε κερδίσει τέσσερις φορές με το ίδιο σκορ.

Η πρώτη φορά έγινε απέναντι στον Ατρόμητο στην εκκίνηση της σεζόν 2005-06, όταν και είχε νικήσει με 4-0 τον ΟΦΗ.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και τον Μάιο του 2018, αλλά αυτή τη φορά το «θύμα» του ήταν η Κέρκυρα, σε ένα παιχνίδι με «πρωταγωνιστή» τον Αμπιόλα Ντάουντα.

Η μοναδική ομάδα που την έχει «πατήσει» δύο φορές είναι ο Πανιώνιος. Ο «Ιστορικός» το 2014, αλλά και το 2019 είχε ηττηθεί από τον Ατρόμητο ακριβώς με το ίδιο σκορ.

Φυσικά, μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία των Περιστεριωτών είχε έρθει στις 15 Φλεβάρη του 2015. Τότε, σε ένα «μαγικό» ματς είχαν κερδίσει με 4-0 τον ΠΑΟΚ εντός έδρας, και πλέον έχουν στο ίδιο «μπλοκάκι» και τον Πανσερραϊκό.

Με τη μόνη διαφορά, ότι μιλάμε για τη μοναδική επικράτηση, που ήρθε μακριά από το «σπίτι» του, σε σχέση με τις προηγούμενες τέσσερις!

