Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής.

Mε γοργούς ρυθμούς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Play Outs της Stoiximan Super League λιγοστεύουν.

Οι πρώτες τέσσερις «στροφές» αποτελούν παρελθόν και απομένουν άλλες έξι, ώστε να γνωρίζουμε τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν.

Τα κλαμπ που «μονομαχούν» έχουν χωριστεί σε τρία γκρουπ. Ο Ατρόμητος, μετά τη νίκη του κόντρα στον Πανσερραϊκό (22/04, 0-4) θα πρέπει να τα… θαλασσώσει για να μην συνεχίσει στη διοργάνωση.

Κι αυτό, γιατί είναι στην κορυφή με 37 βαθμούς και πάρα πολύ «ήσυχος». Στους 30 βαθμούς έχουμε την Κηφισιά και τον Παναιτωλικό, που -μέχρι στιγμής- δεν φαίνεται πως θα «κινδυνέψουν».

Οι τρεις ομάδες που «παίζουν» για μία θέση στη Stoiximan Super League είναι ο Πανσερραϊκός, ο Asteras AKTOR, αλλά και η ΑΕΛ!

Οι Αρκάδες πήραν μία τεράστια εντός έδρας νίκη, αφού μπόρεσαν να κερδίσουν με ανατροπή τον Παναιτωλικό (23/04, 2-1) και είναι στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.

Στην τελευταία θέση και σε ισοβαθμία θα βρούμε την ΑΕΛ που έμεινε στην ισοπαλία με την Κηφισιά (22/04, 1-1), αλλά και τον Πανσερραϊκό στους 24 βαθμούς!

Όπως καταλαβαίνει κανείς, τίποτα δεν έχει κριθεί και όλα μπορούν να αλλάξουν από αγωνιστική σε αγωνιστική!

Αναλυτικά, η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League:

Ατρόμητος 37 βαθμοί

Παναιτωλικός 30 βαθμοί

Κηφισιά 30 βαθμοί

Asteras AKTOR 25 βαθμοί

ΑΕΛ 24 βαθμοί