Η πρώτη ήττα του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα ήρθε στον Βόλο, με τον Λάζαρο Λάμπρου να «λύνει» έναν γρίφο, που έμοιαζε να μην έχει… απάντηση!

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκίνησε με μία μεγάλη «έκπληξη». Ο Βόλος μπόρεσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0) στην πρώτη ήττα του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα!

Σε ένα ματς, όπου οι «πράσινοι» βρήκαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Κι όλα αυτά, ενώ είδαν έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζουν καλά να τους «πληγώνει».

Ο Λάζαρους Λάμπρου πραγματοποιεί μία πολύ καλή σεζόν και μπόρεσε να «λύσει» έναν γρίφο, που -μέχρι και πριν λίγες στιγμές- έμοιαζε αδύνατον να τα καταφέρει!

Ο «γρίφος» του Λάμπρου βρήκε λύση

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς είναι ένα παιδί, που έχει βγει από τα «φυτώριά» του.

Μετά από αρκετές «περιπέτειες» τον περασμένο Γενάρη αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η πολύ καλή πορεία του Βόλου στους πρώτους μήνες έχει βάλει και το… λιθαράκι του!

Άλλωστε, είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς έχει τέσσερα τέρματα και μία ασίστ στο πρωτάθλημα.

Κόντρα στον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0), σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με μία πολύ όμορφη κεφαλιά. Μπορεί να μην πανηγύρισε, αφού σεβάστηκε το παρελθόν του. Ωστόσο, κατάφερε κάτι που δεν είχε ποτέ στην καριέρα του!

Σε 10 ματς για αγώνες της Stoiximan Super League απέναντι στους «πράσινους» δεν είχε σκοράρει ποτέ!

Αυτό ήταν και το χειρότερό του ρεκόρ απέναντι σε ένα κλαμπ! Παρ’ όλα αυτά, «τσέκαρε» κι αυτό το κουτάκι και «πλήγωσε» μία ομάδα, που τη γνωρίζει αρκετά καλά.